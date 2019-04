Il Castello di Bevilacqua, le sale e la visita al giardino pensile

La storia del castello

La leggenda e il fantasma

La visita alle sale del Castello

Informazioni utili, orari e prezzi biglietti per la visita

Cene con delitto, corsi di cucina e tour alla scoperta della storia medievale: cos’hanno in comune? La splendida location che li ospita in provincia di Verona , sul confine con la città di Padova da cui è separato dal fiume Fratta. Qui, nel(Veneto) sorge unle cui origini risalgono al XIV° secolo: affreschi, sculture e opere d’arte impreziosiscono questa dimora nobiliare che dagli anni Novanta haed ospita anche eventi, matrimoni e cerimonie.La storia del maniero parte dal: a volerne la costruzione fuper difendersi dalle potenti signorie degli Estensi e dei Carraresi. Quando, agli inizi del XVI° secolo, il castello subì i primi attacchi perdendo la funzione difensiva venne trasformato in. Incendiato dagli austriaci nel 1848, passò nelle mani dellache ne fece avviare la ristrutturazione per riportarlo agli antichi splendori. Ceduto poi alla f, fu adibito a residence per anziani, poicome Posto Comando nella Seconda Guerra Mondiale e infine trasformato ingestito dai salesiani sino al 1966 quando le fiamme lo danneggiarono un’altra volta. E’ il 1990 quando lalo acquista e ne avvia i lavori di restauro per riportarlo a come lo si può ammirare oggi.Come ogni castello che si rispetti anche il maniero di Bevilacqua è circondato da un alone di. C’è quella dellasecondo cui la contessa Felicita avrebbe fatto seppellire da qualche parte sotto il maniero oro e gioielli all’interno di una carrozza: nonostante i numerosi interventi di ripristino non è però ancora stato ritrovato nulla. Si dice poi che nel castello dimori illa cui tomba venne profanata e le ceneri disperse al vento da soldati croati: da quel giorno, il suo fantasma vaga per la fortezza per difenderla da ospiti malintenzionati. Infine, alcuni lavori di restauro hanno riportato alla luce due, uno usato come via di fuga oltre che come canale di drenaggio e l’altro per raggiungere la cantina di una casa a 500 metri dal castello.Il tour parte dalla visita dell’che ospita utensili appartenenti a differenti periodi; di particolare interesse sono un focolare e un forno per il pane del XVI° secolo e una macina manuale del secolo successivo. La, utilizzata anticamente come dispensa per i cibi, ha uno splendido lampadario in ferro decorato che risale ai primi del ‘900. C’è poi lache espone gli strumenti usati dall’amanuense per copiare i testi fra cui una pergamena, una penna con calamaio e un codice antico.I visitatori possono poi andare alla scoperta delcon decorazioni del 1756. Un tempo adibito a sala da pranzo, quest’ambiente presenta due cornici ovali accanto alle porte (le tele vennero trafugate durante la Seconda Guerra Mondiale e sostituite da due specchi) e un pavimento detto “terrazzo alla veneziana” dal tipico colore rosato.Da non perdere neppure la: purtroppo dei decori risalenti al ‘400 rimangono poche tracce di secondaria importanza per via dei numerosi incendi divampati nel castello. Ladeve il proprio nome alla grande passione di Ippolito Bevilacqua per la poesia mentre la sala della musica si chiama così per la presenza di un pianoforte usato dalla contessa Felicita Bevilacqua. C’è poi ildove si svolgevano banchetti e cene con amici, parenti e personaggi illustri. Al terzo piano del castello si trova infine ilabbellito da tele con scene di guerra e temi religiosi.Nella reception del castello e nelle sale della musica, dei poeti e degli affreschi si possono inoltre ammirare irealizzati con una tipica tecnica di Murano del XVIII° secolo.Progettato dall’architetto Michele Sanmicheli, ildel maniero è caratterizzato da otto campate di cui 5 sui lati lunghi e 3 su quelli corti ma soprattutto dal pozzo in marmo rosso di Verona. Infine il, anch’esso affidato al Sanmicheli: completato nel 1532, quando il maniero non aveva più la funzione di fortezza, ospita fiori, alberi, due pozzi e una bella fontana di epoca medievale. E’ uno: si possono effettuare(e senza prenotazione) tutti i giorni della settimana dalle 9.30 alle 18.30. Alla reception verrà consegnata una piantina del percorso museale aperto al pubblico.: adulti 5€; over 70 e bambini dai 5 ai 10 anni 3€; bambini da 0 a 4 anni gratuito. Visite: ogni domenica, dalle ore 10.30 alle 11.30 (presentarsi 15 minuti prima dell’inizio), si può partecipare al tour organizzato per conoscere i 700 anni di storia del maniero, le sue leggende e i segreti attraverso la sala delle torture, il giardino pensile e le sale affrescate che riporteranno ai fasti dell’epoca medievale.: adulti 10€; over 70 e bambini dai 5 ai 10 anni 5€; bambini da 0 a 4 anni gratuito; pacchetto famiglia (minimo 2 adulti + ragazzo 5-10 anni) sconto del 10%. Possibilità di(della durata di 45 minuti) ancheprevia prenotazione; per informazioni su tariffe e orari rivolgersi alla reception del castello.: Via Roma, 50 – 37040 Bevilacqua (Verona); telefono +39 0442 93655, mail info@castellobevilacqua.com