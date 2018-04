Lo Stabilimento termale delle Terme di Giunone a Caldiero

Storia dello stabilimento termale

Acque e trattamenti termali

Informazioni utili

Indirizzo, telefono, sito ufficiale



è lo stabilimento termale della cittadina di Caldiero e rappresenta una delle più importanti strutture di salute e benessere con acque minerali tra tutte le Terme del Veneto . Assieme ad Aquardens a Pescantina e a Villa dei Cedri a Colà di Lazise è uno dei tre prestigiosi impianti termali della provincia di Verona , capoluogo da cui dista appena una ventina di km. L’acqua minerale naturale impiegata presso lo stabilimento viene oggi impiegato sia nelle piscine all’interno dell’ampio parco, che per l’imbottigliamento sotto ilChiamate “Acque della Bellezza” da Romani, e frequentate in epoche ancora più remote dalle popolazioni autoctone dei Veneti, caddero in disuso per un lungo periodo nel corso del Medioevo, poiché la Chiesa riteneva disdicevole la frequentazione delle terme.La fonte dei bagni di Giunone si chiamava originariamente “Masera”, da “macera”, in quanto le sue acque. Questa lavorazione inquinava però le preziose acque sorgive, ed è per questo motivo che negli Statuti della città di Verona viene fatto divieto di usare le acque termali a questo scopo.La vera rinascita delle terme di Giunone si ha nel Quattrocento: il 14 luglio 1458 infatti il Comune di Verona delibera la risistemazione dell’antico bagno medioevale che prevede fra l’altro la ristrutturazione in stile della vasca detta “Brentella”. L’anno successivo il medico veronese Aleardo de Pindemonti descrive le caratteristiche e le proprietà medicamentose delle acque termali di Caldiero, Ermolao Barbaro.La vera fama di queste sorgenti comincia però nel 1524, anno in cui si cura presso le terme il marchese Federico Gonzaga . Fra il 1567 e il 1589 arriva la prima puntuale analisi scientifica delle acque terapeutiche, ad opera del frate camaldolese Ventura Minardo d’Este, che rammenta come fossero presenti due vasche inizialmente, quella della Brentella, cinta di mura per protezione dagli animali e dalla macera del lino, e quella Cavalla, dedicata all’ingresso libero anche delle bestie, entrambe alimentate da 7 polle d’acqua sorgiva che si sommavano ai molti affioramenti bollenti sparsi per la campagna. Le osservazioni del frate vengono approfondite ma sostanzialmente confermate nel 1792 da due medici veronesi, Matteo Barbieri e Zenone Bongiovanni con la loro “Illustrazione delle Terme di Caldiero”, da cui risultava la medesima temperatura costante alla fonte di 27 gradi tutt’oggi presente.Il, anno in cui vicino alla vasca Brentella viene costruita una casa con vasche di marmo per bagni, di cui tre residuano tutt’oggi conservate in loco, mentre al 1851 risale la costruzione di una locanda più spogliatoi e camerini per uso degli utenti delle terme. Dal 1967, il Comune stesso diviene proprietario dell’azienda che gestisce il complesso delle Terme di Giunone.Lo stabilimento termale si compone diimmerse in un grande parco circostante. Le vasche alimentate da acqua termale sono suddivise fra quelle storiche appartenenti agli Antichi Bagni di Giunone, e tutta una serie di nuovi impianti idrotermali più moderni pensati appositamente per il divertimento ed il relax.Le due piscine antiche risalgono all’epoca medioevale e sono ladi 700 mq, a forma di mezzaluna, e ladi 300 mq, rotonda con muro di protezione tutto attorno. Sono le due piscine in cui affluiscono le acque sorgive delle omonime fonti, che alimentano anche lo, il quale tramite i fossati “Masera” e “Dugaletta” alimenta con acqua termale le piscine costruite in epoca moderna.Gli impianti moderni comprendono lain cui vengono simulate diverse intensità del moto ondoso all’interno di una piscina che, da una spiaggia artificiale digrada gradualmente, ladi circa 300 mq pensata per i bambini e caratterizzata dalla presenza di un grande fungo da cui piove acqua termale e si dipartono tre scivoli, la, cioè la piscina olimpionica, laper nuoto libero e aquagym, attrezzata con idromassaggi i cui soffioni gettano acqua termale alla temperatura di 27 gradi e la, cioè la laguna termale che con il suo fondo digradante simula una vera e propria spiaggia ed è dotata al centro di un enorme fungo che crea diversi giochi d’acqua come gli spruzzi con effetto-pioggia, i geyser che sputano bolle, l’effetto nebbia e le cascate d’acqua idromassaggianti.A tutte queste piscine si sommano iche fanno di Terme di Giunone un. Sono presenti lo scivolo Kamikaze, particolarmente ripido, lo scivolo Toboga completamente al buio, lo scivolo Idroturbo e lo scivolo Big River che si percorre a bordo di un gommone ad uno o due posti.Via Delle Terme, 1 - 37042 Caldiero (VR)tel. 045.7650933

www.termedigiunone.it In auto, tutti coloro che si spostano sulla A4 (direttrice Torino-Milano-Laghi-Trieste), possono uscire allo svincolo “Vago” (per chi viaggia verso Trieste) o “Soave-San Bonifacio” (direzione Torino). In entrambi i casi si esce sulla SR 11 Padana Superiore che conduce alle Terme dopo pochi minuti.Coi mezzi pubblici si raggiunge prima Verona, poi dal capoluogo si prende alternativamente il treno regionale oppure il bus 130 della ATV che portano direttamente a Caldiero partendo entrambi dalla Stazione Fs “Porta Nuova”, con tempi di percorrenza di circa cinquanta minuti comprensivi anche di un breve tratto a piedi fino allo stabilimento.