Voglia di neve, divertimento e relax? Scegliete l'Alta Badia

La Villa, deliziosa località dell’Alta Badia

Le discipline invernali in Alta Badia

In quasi tutte le regioni d’Italia è possibile passare piacevoli vacanze invernali sulla neve praticando le classiche discipline invernali; di fatto soltanto in Umbria, Puglia e Sardegna non sono presenti comprensori sciistici. Insomma, le opportunità per sciare non mancano, ma fra le moltissime possibilità per una settimana bianca ci sentiamo di consigliarvene una: un soggiorno invernale in questo splendido splendido hotel a La Villa in Alta Badia , il Dolomites Hotel Savoy, un 4 stelle ubicato in località, apprezzato dai suoi ospiti per la gamma di servizi che mette a loro disposizione.Fra i molti che si potrebbero menzionare si ricordano in particolare la piscina coperta riscaldata, l’idromassaggio, le varie tipologie di sauna fra cui la cabina a raggi infrarossi, il bagno turco, il bagno di acqua salina, il percorso Kneipp e il massaggio ai piedi, le diverse aree per il relax, la zona fitness modernamente attrezzata e tanto altro ancora.Per quanto riguarda l’offerta gastronomica, il Dolomites Hotel Savoy, aperto anche ai visitatori esterni, dà la possibilità di scegliere tra la mezza pensione e il pernottamento con colazione. Avrete la possibilità di gustare sia specialità del territorio che piatti internazionali.(La Ila in lingua ladina e Stern in lingua tedesca) è un’incantevole località che si trova a 1.433 m di altitudine; è praticamente nel cuore dell’Alta Badia ed è circondata dagli stupendi parchi naturali Puez-Odle e Fanes-Senes-Braies. Il nucleo del paese è essenzialmente costituito dal castello “Ciastel Colz” (XVI sec.) e dalla parrocchiale dedicata a Santa Maria Assunta, anch’essa risalente al XVI sec.Durante la stagione estiva, La Villa offre ai visitatori un’eccezionale rete di sentieri escursionistici e di percorsi ciclistici; sull’altopiano della Gardenaccia si trovano anche percorsi MTB Freeride.D’inverno, invece, La Villa è una meta sciistica rinomata. Tra l’altro, nel mese di dicembre, questa località ha addosso gli occhi di tutto il mondo sciistico internazionale grazie alla pista Gran Risa, una delle più apprezzate della Coppa del Mondo di sci.Soggiornando a La Villa è possibile per voi sfruttare ilche si trova a circa mezzo chilometro dal centro del paese.Se volete praticare lo sci alpino potete farlo sfruttando i ben 130 km di piste del comprensorio; il vostro livello di abilità ha poca importanza; qui troverete infatti piste per tutti i gusti: blu, rosse e nere. Gli impianti di risalita che servono l’area sciistica Alta Badia sono più di 50.Se siete fra coloro che prediligono lo snowboard, potete recarvi sull’altopiano del Piz Sorega; qui troverete lo Snowpark Alta Badia, perfettamente attrezzato.A Corvara in Badia potreste invece dilettarvi con lo sci di fondo; vi si trova infatti un tracciato non particolarmente impegnativo che ha una lunghezza di circa 5 km, peraltro accessibile in modo gratuito.Se invece avete con voi lo slittino e lo avete noleggiato, potreste divertirvi sulla pista di San Cassiano, lunga circa 3,5 km con partenza dalla stazione a valle Piz Sorega. Altre piste sono quella nei pressi dell’altopiano di Cherz e quella che parte dal lago di Rit e che conduce fino al maso Biei.Infine, se avete voglia di lunghe escursioni, potrete approfittare della rete di sentieri dell’Alta Badia: 80 km circa di percorsi circondati da panorami stupendi.