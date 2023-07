Borgo DiVino in Tour a Vietri sul Mare

Informazioni utili: date, orari e prezzi di Borgo diVino

Venerdì 28 luglio dalle 18 alle 24.

Sabato 29 luglio dalle 18 alle 24.

Domenica 30 luglio dalle 18 alle 24.

Valvasone Arzene (Friuli-Venezia Giulia): 21-22-23 aprile 2023

Egna (Trentino-Alto Adige): 30 aprile-1 maggio 2023

Neive (Piemonte): 12-13-14 maggio 2023

San Giorgio in Valpolicella (Veneto): 19-20-21 maggio 2023

Città Sant’Angelo (Abruzzo): 2-3-4 giugno 2023

Montaione (Toscana): 9-10-11 giugno 2023

Altomonte (Calabria): 23-24-25 giugno 2023

Cisternino (Puglia): 30 giugno, 1-2 luglio 2023

Borgo Santa Caterina, Bergamo (Lombardia): 7-8-9 luglio 2023

Grottammare (Marche): 21-22-23 luglio 2023

Vietri sul Mare, Albori (Campania): 28-29-30 luglio 2023

Oratino (Molise): 1-2-3 settembre 2023

Nemi (Lazio): 8-9-10 settembre 2023

Brisighella (Emilia-Romagna): 6-7-8 ottobre 2023

Spello (Umbria): 13-14-15 ottobre 2023.

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Nel fine settimana delritorna per il secondo anno consecutivo a, sulla Costiera Amalfitana,, l’evento dedicato al piacere del buon bere.La tappa diè l'undicesima di questa rassegna enologica promossa dall’Associazione “I Borghi più belli d’Italia”, organizzata da Valica in collaborazione con il Consorzio Ecce Italia e con il patrocinio dell’Associazione Nazionale Città del Vino.Nel cuore artistico dellaè in programma un weekeend dedicato ai vini e alle degustazioni:la storica Villa Comunale diinvita a celebrare la “stagione del buon bere”, con imperdibili assaggi di una selezione di vini provenienti dalle migliori cantine locali e nazionali. Sono decine le etichetteproposte dai diversi produttori, alcuni direttamente scelti dal territorio che ospita l’evento e altri rappresentativi dell’enologia italiana nel suo complesso, che per l'occasione presenteranno al pubblico le loro migliori bottiglie.Borgo diVino è un, non solo agli intenditori: appassionati, amatori, curiosi e turisti di passaggio potranno scoprire le atmosfere di Vietri sul Mare lasciandosi conquistare da una selezione di vini da degustare grazie a un apposito voucher, con incluso il kit degustazione a un prezzo di 18 euro.I più interessati al mondo del vino potranno poi scoprire unche spiega con oltre 20 pannelli diversi aspetti del mondo del vino come abbinamenti tra vino e cibo, il bicchiere da scegliere per ogni vino, le temperature consigliate, i territori e molte altre informazioni.I visitatori possono anche assaggiare i sapori autentici e i piatti dei Borghi più belli d’Italia grazie a un’area food dedicata. L’iniziativa rientra nell’ambito del “”, un progetto in cooperazione istituzionale tra l’Associazione “I Borghi più belli d’Italia” e “BMTI – Borsa Merci Telematica Italiana”, che ha come scopo la valorizzazione delle produzioni tipiche e di qualità dei territori annessi all’associazione.– Per degustare i vini, è possibile acquistare il voucher (al costo di 18 euro) che dà diritto a otto degustazioni a scelta tra quelle presenti nell’area espositiva allestita nella Villa Comunale e alla dotazione dell'apposito kit (calice e sacchetta). Il biglietto può essere acquistato sia online che in loco. Vista la disponibilità limitata del numero di ingressi, è consigliato l'acquisto online direttamente sul sito borgodivino.it/vietri-sul-mare – Borgo diVino è ospitato nella Villa Comunale di Vietri sul Mare (provincia di Salerno).– Vietri sul Mare dista solo 6 km dal centro di Salerno. La località si può raggiungere in automobile tramite la SS18 Tirrena Inferiore, ma anche in treno con la linea regionale che collega la stazione di Salerno (dove arrivano i treni Alta Velocità) con quella di Vietri sul Mare – Amalfi.Grazie all’accordo con Trenitalia, è disponibile uno sconto del 20% sul ticket degustazione a favore di tutti i possessori di biglietto singolo regionale Trenitalia, utilizzato e convalidato per raggiungere l'evento.Per maggiori informazioni su Borgo diVino si può consultare il sito ufficiale