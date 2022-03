Le mete più consigliate per una vacanza in Trentino-Alto Adige con i bambini

​ # Alpe di Siusi

​ # Alpe Cimbra

​ # Val di Fiemme

​ Ilè una regione perfetta per coloro che desiderano organizzare una vacanza estiva in montagna. Da queste parti, infatti, si respira un'aria buona, si trova sollievo dall'afa cittadina e ci si può godere une con gli animali che la popolano. Oltre a questo, in alcune località del Trentino-Alto Adige sono presenti numerosi family hotel, ossia strutture pensate apposta per accogliere genitori e bambini ed offrire loro servizi dedicati. Quali sono però leScopriamolo insieme. L'Alpe di Siusi è senza dubbio una delle località più belle per una vacanza in Alto Adige con i bambini: un vero e proprio angolo di Paradiso, in cui concedersi una pausa da tutto e. A rendere unica la Alpe di Siusi sono le cime del Sassolungo e del Sassopiatto, che trasformano il paesaggio in una vera e propria cartolina. Una volta arrivati da queste parti si ha l'impressione di trovarsi in una fiaba, in un. Numerose sono le escursioni, adatte anche ai più piccoli che possono vivere l'esperienza di un contatto con la natura incontaminata. Per quanto riguarda le strutture alberghiere, l'Alpe di Siusi è piuttosto costosa ma bisogna riconoscere chee che soggiornare in questa zona significa vivere una vacanza davvero perfetta.L'Alpe Cimbra (foto syrio-wiki) è un'altra delle località del Trentino-Alto Adige che vale la pena prendere in considerazione per una vacanza con i bambini. Negli ultimi anni le strutture ricettive in grado di offriresono infatti aumentate, alcune si sono rinnovate proprio per adeguarsi alle nuove esigenze degli ospiti. Un punto a favore dell'Alpe Cimbra, con le località di Folgaria, Lavarone e Luserna, sta anche nel fatto che è facilmente raggiungibile per chi arriva in autostrada. Queste località sono inoltre comode per le famiglie che vogliono godersi il paesaggio e la natura ma al tempo stesso desiderano



Sicuramente da prendere in considerazione per una vacanza in montagna con i bambini è anche la Val di Fiemme, che offre moltissime attrazioni per i più piccoli oltre che strutture dedicate alle famiglie. In Val di Fiemme sono diverse le attività che si possono fare con i bambini: le escursioni nella foresta dei violini, ad esempio, ma anche i giri in mountain bike lungo la ciclabile che costeggia l'Adige e che collega questa valle con la vicina Val di Fassa. Non solo: gli impianti, che sono attivi anche nella stagione estiva, consentono di raggiungere alcune aree gioco dedicate interamente ai più piccoli come il Cermislandia e il Bellamonte.

Quelle che abbiamo appena visto sono le località del Trentino-Alto Adige più consigliate per una vacanza in famiglia, ma questa è una regione unica, ricca di luoghi magici alla portata dei più piccoli.