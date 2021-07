La Mostra 'Vite di corsa. La bicicletta e i fotografi di Magnum' a Castel Caldes

La Val di Sole quest’anno ha un filo diretto con il ciclismo. Sul territorio, infatti, si svolge il Campionato del Mondo MTB (specialità Cross Country, 4X, Downhill, XCC, E-MTB) dal 25 al 29 agosto 2021, mentre a Castel Caldes è ospitata in prima mondiale la grande mostra di fotografia “Vite di corsa. La bicicletta e i fotografi di Magnum. Da Robert Capa ad Alex Majoli” dall’1 luglio al 26 settembre 2021.



Per l’occasione sono esposte circa 80 immagini, molte della quali per la prima volta in pubblico, dei maestri dell’agenzia Magnum. Si tratta di fotografie d’autore che esplorano il ciclismo, la passione e lo sport raccontando le epopee dei campioni e delle grandi manifestazioni internazionali, ma anche l’umanità dei corridori e del grande pubblico che li sostiene lungo le strade, fino al traguardo. Tra sudore, fango e tenacia, ci si addentra nelle imprese di uomini che pedalano per chilometri confrontandosi con se stessi, con la propria forza e i propri limiti.



La mostra è aperta da una serie di foto di Robert Capa del 1939, quando fu incaricato dalla rivista “Match” di seguire il Tour de France. Nelle immagini l’attenzione si sposta prevalentemente nella partecipazione del pubblico alla corsa

Ci sono anche le fotografie realizzate da Guy Le Querrec nel Tour de France del 1954 quando, appena tredicenne, si trovava in Bretagna per passare le vacanze estive e dove, per coincidenza, passava il Tour. Nel 1985, il fotografo fu invitato a seguire la squadra ciclistica della Renault-Elf durante gli allenamenti invernali: qui scattò foto del campione Laurent Fignon e seguì il campionato di ciclocross.



Il percorso di visita prosegue con le immagini Christopher Anderson dedicate al ciclista Lance Amstrong nel 2004, che rimandano al mesto epilogo della sua carriera per doping.

C’è anche una sezione dedicata agli spettatori con i loro riti, grazie alle foto di Mark Power, Robert Capa, Harry Gruyaert e Richard Kalvar. Ancora, le immagini del fotografo Harry Gruyaert nel Tour del 1982 e una sezione dedicata ai velodromi, con immagini di René Burri, Stuart Franklin e Raymond Depardon.

Il fotografo italiano Alex Majoli è presente con gli scatti dedicati al produttore di bici milanese Alberto Masi, la cui sede del laboratorio è sotto le curve del Velodromo Vigorelli, mentre la selezione di immagini di Peter Marlow è dedicata a frammenti di quotidianità dei corridori impegnati nel giro della Bretagna nel 2003.



La mostra è aperta nel rispetto delle disposizioni sanitarie per la prevenzione dal contagio da Coronavirus ed è accessibile solo con la prenotazione.

@ foto Cristopher Anderson / Harry Gruyaert - Magnum Photo

Informazioni utili, date e orari della mostra

Calendario delle aperture

Luglio 2021 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Agosto 2021 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Settembre 2021 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Vite di corsa. La bicicletta e i fotografi di Magnum. Da Robert Capa ad Alex MajoliCastel Caldes, via Novembre, Caldes (Trento).dall’1 luglio al 26 settembre 2021.dal martedì alla domenica ore 10-18.Aperture straordinarie:tutti i lunedì dal 19 luglio al 30 agosto ore 10-18;tutti i venerdì dal 23 luglio al 27 agosto fino alle ore 22.biglietto intero 8 euro;biglietto ridotto 6 euro (over 65 con documento di identità, gruppi di almeno 15 persone, pssessori della Trentino Guest Card in corso di validità);biglietto ridotto 5 euro (ragazzi dai 15 ai 26 anni, bniglietto cumulativo 5 sedi);omaggio per disabili e accompagnatori, ragazzi fino a 14 anni (con documento), guide turistiche nell’esercizio della loro professione, professionisti del settore dei beni culturali (con esibizione del tesserino).È obbligatoria la prenotazione per accedere al castello.Maggiori informazioni al tel. 0461 497160 o sul sito ufficiale della Val di Sole.Caldes si trova in Val di Sole. Da Trento (52 km) si raggiunge il Castello di Caldes percorrendo la SP235, SS43 e SS42.