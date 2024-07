Il Festival della Piana del Cavaliere

Informazioni, date e biglietti del festival

L'torna per la VIII edizione, che per l'occasioneaccenderà ildicon due settimane di musica, arte e teatro.Si tratta di una rassegna estiva di eventi culturali, teatrali e di musica classica nata nel 2017 a, località della regione storica della(in), con lo scopo di promuovere la cultura in tutte le sue declinazioni artistiche; l’idea alla base del festival è quella di incoraggiare la fruizione del patrimonio culturale e musicale con concerti e spettacoli dal vivo grazie a una rete di collaborazioni con artisti di fama nazionale e internazionale. Da qualche anno la kermesse si è spostata a Orvieto, esaltandone il territorio e incrementandone la proposta artistica con la musica classica e sinfonica e con un programma eterogeneo. In agenda, infatti, ci sono concerti, spettacoli, arti figurative, teatro, lirica e letteratura.La VIII edizione ha come tema "". Come spiega Anna Leonardi, direttrice artistica del festival, "Metamorfosi è il respiro profondo dell’anima culturale. È il filo invisibile che tesse insieme i frammenti di storie antiche e moderne, fondendoli in un caleidoscopio di significati sempre nuovi.Trasfigura tradizioni, linguaggi e visioni in un perpetuo rinnovamento rivelando la forza del cambiamento. È il mistero che abita il cuore dell'arte, della letteratura, della musica, dove ogni creazione è un passo verso l'ignoto, un viaggio che ridefinisce l'essenza stessa del nostro essere".Ildell’VIII edizione dell’Orvieto Festival (sabato 7 settembre, ore 21) si intitola "" e vede protagonisti Nicola Piovani (direttore), Massimo Mercelli (flauto) e l'Orchestra Filarmonica Vittorio Calamani. Tre Fenomeni è una trama di rimandi musicali, dove i celeberrimi brani di Antonio Vivaldi, La Tempesta di Mare, La Notte e Il Gardellino, si uniscono a tre originali e nuove composizioni, loro ispiratesi, per flauto e piccola orchestra scritte da Nicola Piovani: Tsunami, Eclissi Lunare e La Tortorella.Per ilrimandiamo al sito ufficiale (vedi link nello specchietto riepilogativo qui sotto).Orvieto Festival della Piana del CavaliereTeatro Mancinelli, Orvieto (Terni).dal 5 al 15 settembre 2024.gli appuntamenti hanno prezzi diversi a seconda delle serate. I biglietti si possono comprare online sul sito della manifestazione.maggiori informazioni e il programma completo sono disponibili sul sito ufficiale e sulla pagina Facebook del festival.Orvieto si raggiunge facilmente in auto percorrendo l'autostrada A1 fino al casello della città; in alternativa, in treno, si può scendere alla stazione di Orvieto Scalo e da lì salire nella città vecchia con la funicolare.