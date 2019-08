La Sagra del Diavolo a Galatone

Informazioni utili, date e orari della sagra

A volte lascia basiti la capacità di un paese di far convivere nel proprio bagaglio folkloristico ile il, due termini antitetici che, eccezionalmente, arrivano a occupare le due facce di una stessa medaglia. Avige un profondo senso di religiosità che diventa trasparente in occasione della, del, dellae delEppure nell’escatologia popolare c’è posto anche per un’altra manifestazione, la frivola, denominata e sottotitolata. Va in scena in– nei locali dell’- nel weekend del, due giorni ad alto tasso di divertimento estivo sotto il segno di una rassegna rovente, accalorata, ebbra di eccitazione.L’arricchisce ulteriormente il proprio, titano rispetto al primo stilato nel 2012, anno dell’esordio grazie a un’idea degli artisti musicali. Cardini della manifestazione, due lunghe serate scandite dall’esibizione live dii cui nomi inscrivono in maniera disinvolta cenni di dissacratorie allusioni,. Molto più ortodossi. Ovunque dj set presieduti daIl Festival è famoso per l’inconsueta partecipazione di personaggi strani e bizzarri, certamente anticonvenzionali, pietre miliari di un’atmosfera che si carica di adrenalina e un pizzico di zolfo. Fra le scorse presenze si annovera, musicista deiche ha firmato diverse colonne sonore di celebri film del re del brividoEnsemble die unmolto particolare, la Sagra del Diavolo promette ancora una volta di stupire fra amici immaginari, personalità multiple e voci dal profondo. Almeno così assicurano Luigi Bruno,, collaboratori delche organizza l’infernale kermesse con il patrocinio delnell’ambito dell’su sponda salentina.Sagra del Diavoloex B&B Opunzia, Contrada Bascetta – Galatone ( Lecce ).17-18 agosto 2019.dalle ore 20.00.€ 7.00.intrattenimento.contattare l’organizzazione all’indirizzo mail sagradeldiavolo@gmail.com consultare la pagina Facebook dedicata.In auto è possibile percorrere più strade, la SS 613 Brindisi – Lecce oppure la SS 16 Adriatica, la SS 275 Santa Maria di Leuca o la costiera SS 101 Salentina di Gallipoli e la SS 611 di Otranto ; Galatone ha una propria stazione ferroviaria; gli aeroporti di riferimento sono quelli di Brindisi e Bari Scopri i principali eventi della Puglia