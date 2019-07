La Festa del Grano a Jelsi

Informazioni utili, date, orari e biglietti della festa

Un grande evento in un piccolo paese in provincia di Campobasso . Ebbene, laè più di un evento, è una celebrazione in piena regola che si tiene secondo il cerimoniale il, giorno dedicato a, patrona del borgo molisano.Case, strade, angoli e piazze vengono addobbati con gusto barocco da cumuli di, simbolo di una ricorrenza religiosa strettamente radicata nella terra e nella cultura contadina relazionata al buon auspicio e al valore del raccolto. In questo giorno di giubilo folkloristico sfilano per il centro storico i, seguiti dallecorrispondenti agli antichi mezzi utilizzati in passato per il trasporto dei pesanti covoni di grano, slitte lignee trainate da buoi. Sono tutte un bel vedere considerando che la fantasia dei loro creatori sembra non avere limiti, requisito che eleva la composizione a vera arte espressiva caricata di contenuti a forte connotazione etnografica.Oggi assistiamo a una miriade fervente di, ma tutto questo è nato dall’essenzialità di un omaggio, o meglio di un ringraziamento a Sant’Anna per un suonel corso della violenta scossa di terremoto avvenuta nel 1805, un sisma terribile per il Molise ma poco più di uno spavento per Jelsi, risparmiata dalla devastazione che interessò il resto della regione.Il paese dimostra incrollabile devozione ogni anno presiedendo alla Messa solenne officiata nella, dopo la quale parte inla statua della Santa per le strade, successivamente a lei si offrono le spighe di grano chiedendole come allora protezione dai terremoti e da ogni sorta di male. In parallelo si dà avvio allaIl fittodella Festa del Grano inizia di primo mattino, con i carri riuniti all’ingresso del paese e posizionati per l’attesissimo corteo. All’il grano viene scaricato, benedetto dal sacerdote e infine trebbiato. Tutto è pronto, inizia la festa e nello spazio fra l’alba e il tramonto ci si raccoglie nel cuore di Jelsi, che infine ospita per illa cantante. Tra un evento e l’altro si palesa anche la possibilità di contribuire a fare del bene acquistando uno o più(€ 2.50 ciascuno), i cui incassi vengono devoluti inInoltre, Pro Loco e associazioni varie organizzano la XV edizione del, preceduto il 21 luglio dalFesta del GranoPiazza Umberto I - Jelsi (Campobasso).26 luglio 2019.dalle ore 10.30 a tarda sera.accesso gratuito.festa religiosa a tema folkloristico.consultare il sito ufficiale o contattare il Comitato Sant’Anna all’indirizzo e-mail festadelgrano@gmail.com consultare la pagina Facebook dedicata.Jelsi è raggiungibile percorrendo da Campobasso la SS 645; nel capoluogo molisano è presente la stazione ferroviaria dalla quale partono autobus extraurbani alla volta del paese; l’aeroporto di Foggia dista ca. 84 km dalla località.Scopri i principali eventi del Molise