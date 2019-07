Nell'Arena delle balle di paglia a Cotignola

Informazioni utili, date, orari e prezzi della manifestazione

La campagna di Cotignola , in provincia di Ravenna , come ogni anno si trasforma in un teatro naturale per spettacoli, storie e concerti.” è il nome dell’iniziativa che ormai da tradizione accende i campi e gli argini del fiume Senio, in corrispondenza dell’incontro con il Canale Emiliano-Romagnolo, per una manifestazione che è ormai un appuntamento imperdibile dell’estate locale.nasce di nuovo, che per l’occasione avrà come tema i somari che volano.Sono cento ettari di campagna che abbracciano due chilometri di fiume ad ospitare oltre 50 eventi culturali e artisti ospiti di questa XI edizione.L’Arena è un posto effimero, che viene creato e ogni volta per poi sparire di nuovo. È il frutto del lavoro di un anno, tanto degli agricoltori quanto dei volontari che raccolgono le balle per allestire l’che ospiterà il palco principale.Nell’Arena delle balle di paglia è lo specchio della Romagna e della sua gente, di un mondo contadino ancora presente in cui la cui convivialità passa storicamente dal trebbo.Così oltre all’arena vera e propria – fatta di paglia, va da sé – al centro della quale c’è il palco, la campagna ospita anche, la casa con cortile di Pasquale e Giovanna, che diventa eccezionalmente luogo d’incontro e spettacoli, sede tra le altre cose di un Villaggio fragile e di un Museo di quaderni e campanelle che suonano.C’è anche la Golena dei Poeti, il Bosco del Fiume, un Ridotto balle per i bambini e molti altri luoghi magici, come il, un rifugio nascosto tra le acacie, con tanto di stanza dei somari che raccontano e l’immancabile camera del beccaccino, vero sport regionale. Attenzione: il trebbo nasce solo se ci si siede e si respira l’aria del posto, mettendo via il telefono, lasciandosi accogliere da Giuseppe e Luigi.Non mancherà lo spazio dedicato alla fotografia, allestito ogni sera a, dove dalle 19:30 Daniele Casadio e Stefano Tedioli, coadiuvati da Alessandro Carnevali, preparano un set fotografico di ritratti d'Arena.Il ricchissimodel festival, se così possiamo chiamarlo, vede tra gli appuntamenti di maggiore richiamo sul palco principale dell’Arena giovedì 11 luglio “La Cenerentola” di Gioacchino Rossini con l’Orchestra Corelli, seguito venerdì 12 luglio dal concerto di Nada, poi ancora sabato 13 luglio la “Vita di Leonardo”, una narrazione prodotta dal Teatro Stabile d’Abruzzo.Domenica 14 luglio è la volta di un appuntamento organizzato in collaborazione con Emilia Romagna Festival: Ermanno Cavazzoni & Extraliscio si esibiscono in un concerto-lettura dal vivo.Penulltima seratacon Orange Combutta in concerto (ore 21), mentre si chiudecon due spettacoli sul palco centrale: alle ore 21:30 concerto dei Pupi di Sulfaro, direttamente dalla Sicilia , e alle ore 22:30 con il concerto di Cucòma Gran Combo, dove la Romagna incontra l’Africa e il Sud America.Alcuni accorgimenti da segnalare: il Canale Emiliano-Romagnolo che scorre nella campagna è pericoloso, per cui è fondamentale non avvicinarsi alle sponde e non oltrepassare i divieti segnalati. In generale è vietato uscire dai percorsi indicati.La campagna è un luogo prezioso, da rispettare in ogni modo. Pur trovandosi all’aperto, ènell’Arena per ovvi motivi di sicurezza ambientale.Nell’Arena delle balle di pagliaCotignola (Ravenna).dall’11 al 16 luglio 2019.nel testo qui sopra riportiamo i principali appuntamenti del palco principale dell’Arena. Maggiori informazioni e programma completo sul sito ufficiale dell’Associazione Primola o sulla pagina Facebook dedicata.l’accesso alla manifestazione è gratuito, ma l’ingresso all’Arena con il palco principale è a pagamento.Contributo per l'ingresso all'Arena:giovedì, venerdì, domenica: 5 €;sabato, lunedì, martedì: 3 €.Cotignola si trova lungo il percorso dell’A14 dir, dove ha un’uscita dedicata.L’Arena è raggiungibile dal centro del paese a piedi percorrendo l'argine sinistro del Senio.Il parcheggio più comodo è quello del campo sportivo di via Cenacchio, da dove si prosegue a piedi (o in bici) per circa 900 metri.Conviene portare una torcia, perché si percorre una carraia dove non c’è illuminazione pubblica.Servizio navetta per mobilità ridotta a cura di Auser (chiamare il 333-4183149, attivo nei giorni dell'Arena dalle 16 alle 20).