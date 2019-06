Il Festival della Birra a Putzu Idu

Informazioni utili, date e orari per visitare il Festival

il borgo sardo di Putzu Idu torna a ospitare, il festival tutto dedicato alla bevanda ambrata amaricata con il luppolo, da gustare rigorosamente nei chioschi predisposti sul lungomare della cittadina. Siamo in provincia di Oristano , per un festival birraio esplosivo, ma soprattutto tutto estivo e dall’inconfondibile atmosfera marittima.Sono oltreleda assaporare alla spina, di bendella Sardegna , dal Birrificio Mezzavia ai Quattro Mori, dal Birrificio Coros a Terrantiga, con due fuori programma, Birra Perugia e Foglie d’Erba, direttamente dal Friuli.Per accompagnare la birra, una selezione diche propongono il meglio della cucina sarda: fritture di pesce,. Per l’intrattenimento, al via tre giorni dicon quindici concerti live e dj set fino a tarda notte; e undi prodotti tipici e artigianato.Il Festival Strade di Birra aderisce alla campagna #IOSONOAMBIENTE lanciata dal Ministero dell’Ambiente per eliminare completamente l’utilizzo di plastica monouso durante i giorni del festival.: Festival Birrario Strade di Birra: Putzu Idu (Oristano): dal 5 al 7 luglio 2019: non disponibili: ingresso libero: festival della birra: sul sito ufficiale della manifestazione e sulla pagina facebook : siamo a circa 25 chilometri da Oristano; da qui per raggiungere Putzu Idu si può seguire la statale 292 e poi la provinciale 10Scopri tutti gli eventi della Sardegna