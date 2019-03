La Mostra sull'Infinito Leopardi a Recanati, Villa Colloredo Mels

Cosa aspettarsi dalla mostra?

A duecento anni dalla composizione del celebre manoscritto, ecco aprirsi nel panorama culturale italiano un periodo dedicato adied èchevissano per il grande pubblico.Dal, infatti, la prima fase dedicata alle celebrazioni propone la preziosa esposizione; celebrazioni che procederanno concapaci di coinvolgere il visitatore di ogni età, per un ritorno alla poesia leopardiana attraverso un coinvolgente intreccio di poesia appunto e arte.Promosso dale istituito dal, con la partecipazione di, lo splendido progetto affronta le principali tematiche leopardiane e sottolinea in particolare l’a pensare all’infinito e alle infinitePrimo momento espositivo oltre che di riflessione è quello rappresentato dalladurante “”, a cura di, direttrice della Cattedra Leopardiana presso l’Università degli Studi di Macerata. Il percorso è completato dall’impiego dichedurante gli approfondimenti, affinché l’esperienza possa essere vissuta da tutti attraverso una sapiente e attenta restituzione del patrimonio leopardiano al grande pubblico oltre che a studiosi e ricercatori.Un secondo e importante momento che fa sempre parte della prima fase delle celebrazioni è rappresentato da “”, curato da: mostra fotografica di uno dei momenti più intriganti e poco conosciuti della storia della fotografia italiana del dopoguerra. Sono quiche vengono, attraverso l’esposizione del foto-racconto, ispirato alla lirica leopardiana, nella sua versione originale del 1964 e del 1988, per un cammino in grado di attraversare l’evoluzione artistica di Giacomelli.Occasione da non perdere e da seguire nei mesi successivi durante la seconda fase delle celebrazioni del bicentenario!“Infinito Leopardi”Recanati, Villa Colloredo Mels21 dicembre 2018 – 19 maggio 2019da martedì a domenica 10-13/15-18intero euro 10,00 (comprensivo visita al circuito Recanati Musei)Scopri tutte le mostre e gli eventi delle Marche