Il Carnevale di Bosa

Inil Carnevale ha da sempre un sapore particolare ed è espressione del popolo e delle sue antiche tradizioni legate a un mondo rurale. A, in provincia di, il Carrasegare è ancora un momento di aggregazione e di festa a cui partecipano, oltre alla gente del posto, anche gruppi più o meno spontanei .Le maschere tradizionali del(o Carrasegare Osincu, in lingua locale) sono le attittadoras, figure che si manifestano il Martedì grasso in occasione della classica sfilata.Lesono figure vestite di nero come le anziane in lutto che fin dal mattino presto girano per le strade piangendo la morte di Giolzi (il Re Carnevale), mettendo dunque in scena quello che è chiamato “s’attittidu”, ovvero un lamento funebre. Le maschere girano per il paese chiedendo un goccio di latte per sfamare il bimbo che sta morendo, ovvero il Carnevale che è ormai giunto alla fine.Alla sera spariscono le attittadoras, lasciando il posto a nuove figure vestite di bianco, con abiti elaborati o anche solo con vestiti ricavati da vecchie lenzuola, che girano per il paese con le lanterne invocando il, il Re del Carnevale. A conclusione della festa, i fantocci del Carnevale vengono bruciati in piazza.Gli appuntamenti del Carnevale di Bosa per quest’anno vanno, dove l'appuntamento di gennaio è quello della tradizionale festa di S. Antonio, mentre a febbraio si svolgono le sfilate.Tra gli eventi più importanti segnaliamo in particolare la sfilata delle maschere e dei carri per le scuole di giovedì grasso 16 febbraio, la Festa delle Cantine di sabato 18 febbraio, lasul fiume Temo di domenica 19 febbraio e l’immancabile appuntamento conQui sotto riportiamo il programma completo degli eventi.Carnevale di Bosa – Carrasegare OsincuBosa (Oristano).dal 16 gennaio al 25 febbraio 2023.ingresso gratuito.Lunedì 16 gennaioRiti religiosi in onore di Sant’Antonio.Maschere, canti e degustazione di piatti tipici.Da mercoledì 8 a sabato 25 febbraioin Corso Vittorio Emanuele mostra fotografica sul Carnevale di Bosa.Giovedì 9 febbraio - Gioggia Laldaggioluore 10 Piazza Zannetti: sfilata di maschere tradizionali e tipica questua cittadina, alla ricerca de “su laldagiolu”.Giovedì 16 febbraio - Giogia de CarrasegareGiovedì GrassoOre 10 sfilata in maschera e carri per le vie cittadine per le vie di Bosa, con protagonisti gli studenti;Ore 12 Piazza IV Novembre presentazione dei gruppi mascherati e MusiCarnevale.Sabato 18 febbraioDalle 10 alle 18 Ponte della Pace: Zipline in maschera.Ore 18 Cantina in Maschera - La Festa delle Cantine, degustazione prodotti locali.Dalle ore 23 Piazza Carmine in festa.Domenica 19 febbraioDalle 10 alle 18 Ponte della Pace: Zipline in maschera.Ore 15 Un fiume di maschere: MascheraTemo, sfilata di amschere sulle imbarcazioni.Ore 16:30 Regata de Sos Tzios.Lunedì 20 febbraio - Sfilabosa CarrasegareOre 10 Vie del centro storico: sfilata delle scuoleMaschere libere e canzoni alla bosana, concorso a premi per le migliori maschere.Martedì 21 febbraio - Martedì GrassoOre 10-15: S’Attittidu, con le maschere in nero.Ore 18-22: Giolzi.Chilchende a Giolzi Moro, tradizionale maschera in bianco.Concorso a premi per il miglior gruppo di Giolzi.Dalle ore 22 Giolzi a Su Fogu: rito di abbruciamento del Giolzi e animazione musicale in maschera.Sabato 25 febbraio - La PentolacciaOre 16:30 Pentolaccia in Piazza Dante.Maggiori informazioni sulla pagina della Pro Loco o sulla pagina del Carrasegare Osincu Bosa si trova in corrispondenza della foce del Temo, sulla costa occidentale della Sardegna, circa 45 km a sud die 61 km a nord di