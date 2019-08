La Sagra della Polta a Pacentro

Informazioni utili, date e orari per visitare la sagra

Pacentro , borgo in terra d’Abruzzo nel cuore del Parco Nazionale della Majella, si celebra un piatto povero che ci riporta alle antiche origini contadine con laIn programma sabatoè organizzata dall’Associazione Pro Loco di Pacentro, in collaborazione con l’Associazione Sagra della Polta e con il patrocinio del Comune.La XVII Sagra della Poltacon rinnovato entusiasmo portando in tavola una ricetta della tradizione: ununico alessate separatamente, tagliati a pezzi e saltati in padella con olio e aglio, e per gli amanti del piccante anche con aggiunta di peperoncino.L’appuntamento è indalle 20 e, come nella più classica delle tradizioni, prevede un menù con tanti prodotti tipici e musica di intrattenimento per tutta la serata.

Nome: Sagra della Polta

Dove: Piazza Umberto I, Pacentro (L’Aquila).

Data: 17 agosto 2019.

Biglietto: ingresso libero.

Tipologia: sagra gastronomica.

Orario e programma: dalle ore 20.

Maggiori informazioni sulla pagina Facebook della Pro Loco.



Come arrivare: da L'Aquila si può raggiungere Pacentro percorrendo la SS17.

Per chi arriva in autostrada, percorrendo l’A25 si esce a Sulmona e poi si prosegue sulla SS17.

Cortesia foto: la cucina di mamma Loredana



