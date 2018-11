I mercatini di Natale a Pacentro

Informazioni utili, date e orari per visitare i mercatini di Natale

Immerso com’è nei paesaggi suggestivi del, nel cuore verde della Pacentro è uno dei “borghi più belli d’Italia” e nelle giornate dell’si accende di luci natalizie per ospitare iOrganizzata dalla Pro Loco, con il patrocinio del Comune, la manifestazione si ripete ogni anno per la gioia di adulti e bambini che si aggirano per due giorni tra gli oltreche animano le piazze cittadine.Simpatiche idee per gli acquisti natalizi le potrete trovare un po’ ovunque, nelle simpatichee neidelle case storiche che ospitanoe artisti locali pronti a incantare con le loro creazioni.Bigiotteria, lavori di decoupage, su pietra e su legno, riproduzioni filologiche di abiti, oggetti realizzati con giornali riciclati e dipinti su vetro, e naturalmente gli immancabili presepi e statuine di terracotta. Per i più golosi non c’è che l’imbarazzo della scelta tra i tanti dolci natalizi e i prodotti tipici che occhieggiano dalleUno spazio tutto dedicato ai più piccini propone animazioni cone tanto divertimento in compagnia di elfi giocosi e dipronto per ricevere le letterine e fare qualche fotografia in compagnia.

Nome: Mercatini di Natale di Pacentro

Dove: Pacentro (L’Aquila).

Date: sabato 8 e domenica 9 dicembre 2018.

Orari e programma: dalle 10 alle 22.

Maggiori informazioni sulla pagina Facebook dedicata.

Biglietto: ingresso libero.



Come arrivare: siamo in Abruzzo a pochi chilometri da Sulmona. Pacentro è raggiungibile seguendo l’A25 con uscita Sulmona e SS17.



Scopri tutti i mercatini di Natale in Abruzzo.

Calendario delle aperture

Dicembre 2018 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.