La Sagra della Maccaronara a Castelvetere sul Calore

Informazioni utili, date, orari per partecipare alla sagra

Calendario delle aperture

Agosto 2022 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Non si può pensare di recarsi in visita ae poi “impagliare i tondi” senza aver assaggiato almeno una volta la, pasta tipica del territorio irpino il cui impasto lavorato rigorosamente a mano è fatto soltanto di acqua e farina ed è la base per il grosso spaghetto che ne deriva.Beh, nei ristoranti e nelle trattorie del paese questa prelibatezza si ritrova nel menù, ma se volete gustarvela coniugata in più ricette, allora dovete presenziare alla, che si svolge ilOrganizzata dalla Pro Loco con il patrocinio del Comune, si tratta di una delle manifestazioni più risonanti e regolari della provincia die dell’intera, regione dove il buon cibo è quasi sempre una priorità.è la sede scelta per ospitare l’evento, ma tutto Castelvetere, uno dei, si presta come scenario incantevole a un'occasione popolare che fonde tradizione e gastronomia all’ombra dell’antico castello.Passeggiando per il paese si avrà il piacere di riacutizzare i ricordi personali al profumo della farina, del pomodoro cotto per ore e ore nelle grandi pentole di ceramica: il sapore intenso della maccaronara sublima condita con sugo e fagioli, naturalmente con un accompagnamento degno, un bel bicchiere di. Altre specialità proposte in degustazione sono lo spezzatino di vitello con patate e cotiche e cotechino con fagioli.Con le mandibole ormai in moto, facile lasciarsi coinvolgere dal divertimento e dalle atmosfere di paese acuite da balli, tarantelle e musiche lungo i vicoli e le piazzette del borgo.Sagra della MaccaronaraPiazza Monumento, Castelvetere sul Calore (Avellino).12 e 13 agosto 2022.accesso gratuito.sagra enogastronomica.maggiori informazioni sulla pagina Facebook della Pro Loco (tel. 338/1731369) e sulla pagina Facebook del Comune in auto si procede dallo svincolo di Avellino est in direzione Montella-Laceno-Lioni fino all’imbocco della SS 400.La stazione locale si trova sulla linea ferroviaria Avellino - Rocchetta Sant’Antonio.L’aeroporto di Napoli Capodichino è il più vicino al paese.