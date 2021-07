Il Gerundiumfest a Casirate d'Adda: la festa della birra

Programma spettacoli

Informazioni utili, date e orari per visitare la sagra

Calendario delle aperture

Agosto 2021 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Settembre 2021 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Avete presente l’? Birra a volontà, musica e tanta allegria.Sono ingredienti che dal 1999 ritroviamo anche a due passi da casa, alallestito a, nel cuore della Pianura Padana, che quest’anno apre il suo grande tendone per un intero mese,Alla 22° Gerundiumfest - Garden Edition ci si va soprattutto per il piacere di: vista la pandemia, è consigliatissimo prenotare un posto a sedere all'aperto (chiamato "sala" o "estivo") o nello spazio ristorante attraverso il form online oppure telefonando.Alla festa si beve birra Forst, che mette in campo tutto il ventaglio delle sue etichette, ma anche Edelweiss, Weihenstephan, Schlossgold e bionda senza glutine, così come il vino.La cucina del Gerundiumfest soddisfa i gusti più diversi: ci sono i classici abbinamenti, dalleaiallodel Ristorante Tirolese, ma si può anche accompagnare il bere con pizze, panini, hamburger.Al Gerundiumfest il clima si fa più elettrico in tarda serata, quando sale sul palco il complesso di turno.Il cartellone musicale della manifestazione è ricchissimo e prevedetutte le sere:12 agosto DIE WILDERER - ORIGINAL OKTOBERFEST BAND13 agosto SUNNY BOY – PUNK ROCK BAND14 agosto ITALIKA – IL VERO TRIBUTO ITALIANO15 agosto DEJA VU – COVER POP ROCK16 agosto DOMANI SMETTO – TRIBUTO ARTICOLO 31 & J-AX17 agosto NEGRAMARO TRIBUTE BAND18 agosto TRIBUTO BON JOVI vs GUNS & ROSES19 agosto BANDALIGA – TRIBUTO LIGABUE20 agosto EXES – BACK TO 80'S21 agosto DIVINA SHOW DANCE22 agosto MAX PEZZALI TRIBUTE23 agosto TIZIANO FERRO – XVERSO24 agosto HAVANA – TRIBUTO A VASCO25 agosto ELEMENTO 90 – COVER ANNI 9026 agosto VIPERS – TRIBUTE QUEEN27 agosto SUPER UP28 agosto 80 VOGLIA DI 200029 agosto TIMODA' – TRIBUTO MODA30 agosto THE SICA – INDIE POP DANCE31 agosto BANDALIGA CON MAX COTTAFAVI – TRIBUTO LIGABUE1 settembre JERRY CALA' – CONCERT SHOW2 settembre ACHTUNG BABIES – TRIBUTO U23 settembre KELLER – DISCO DANCE LIVE SHOW4 settembre TEO E LE VELINE GRASSE5 settembre HAVANA – TRIBUTO A VASCO6 settembre JOVANOTTE – TRIBUTO A JOVANOTTI7 settembre VIPERS – TRIBUTE QUEEN8 settembre MICHELE TOMATIS – LIVE MUSIC SHOW9 settembre MAX PEZZALI TRIBUTE10 settembre TRIBUTO ITALIANO11 settembre DIE WILDERER - ORIGINAL OKTOBERFEST BANDCasirate d’Adda è un placido borgo di pianura; il, ricamo d’acqua che la taglia è vicino, dista appena qualche chilometro.Se avete la giornata intera a disposizione, prima di approdare al tendone del Gerundiumfest potreste risalirne il corso fino a raggiungere, una ventina di chilometri a nord, Crespi d’Adda , il villaggio ‘modello’ operaio di fine ‘800 inserito tra i: Gerundiumfest: zona industriale di Casirate d’Adda (Bergamo).: dal 12 agosto all'11 settembre 2021.: maggiori informazioni sul sito ufficiale della manifestazione.: ingresso libero, prenotazione consigliata.: sagra enogastronomica.: ci troviamo 40 km a est di Milano, lungo la direttrice dell’autostrada A35 Brebemi (l’uscita Treviglio è a 4 km da Casirate d’Adda).Trasporto pubblico: autobus linea Q33 (corse solo feriali) dalla stazione ferroviaria di Treviglio.