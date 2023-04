La Festa per il Concorso dei Madonnari a Nocera Superiore

Informazioni, date e orari per partecipare al concorso

Nello splendido scenario cittadino disi svolgela XXIV edizione del, un grande festival organizzato dalla Comunità Parrocchiale di Maria Santissima di Costantinopoli e dall’Associazione San Pasquale Baylon Onlus, patrocinato dall’UNESCO e dalla Fiem con il contributo del Comune.Per le strade del paese in provincia disi tiene un, madonnari che padroneggiano la disciplina esprimendosi in tecniche tra loro molto diverse, alimentando una tradizione popolare fra il sacro e il profano, il passato e il presente.La competizione consta di due fasi: nella preliminare vengono selezionati i bozzetti dei disegni, nella seconda le opere grafiche scelte vengono direttamente eseguite ed esposte per ilda parte di una giuria popolare e di quanti intendono offrire il proprio giudizio pubblico.L’inaugurazione prevede la tradizionale solenne, seguita la sera da numerosi spettacoli ed esibizioni musicali: ospiti di questa nuova edizione sonoLavera e propria si svolge ilsecondo il tema "Con il Bene vinci il Male" (la realizzazione dei dipinti inizia venerdì 19 maggio dalle ore 17 per concludersi sabato 20 maggio alle ore 14), ma già nei giorni precedenti troviamo importanti funzioni religiose come lae l'accensione musicale delle luminarie (17-22 maggio).Concorso Internazionale dei MadonnariNocera Superiore (Salerno).da 19 al 22 maggio 2023.ingresso gratuito.concorso artistico.maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale e sulla pagina Facebook della manifestazione.a Nocera Superiore si può tranquillamente arrivare percorrendo la SS18 Tirrena Inferiore e le SP4, 81 e 223.La stazione è attraversata dalla linea ferroviaria Napoli-Salerno.L’aeroporto di Napoli Capodichino è quello di riferimento.