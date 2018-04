La Sagra dei Garagoi a Marotta

Informazioni utili, date e orari per visitare la Sagra

Qui a, località balneare che allunga sui tre comuni di Fano Mondolfo , ildi ogni anno si celebra la; lo si fa dal lontano 1948 quando ad organizzarla per la prima volta ci pensarono un gruppo di pescatori e da allora si fa festa con tanta musica, spettacoli e degustazioni di piatti a base di questi molluschi!Tipico del litorale marchigiano, ilè una lumachina di mare dalla forma conica con una piccola cresta che ricorda la forma di un. Questo mollusco (Aporrhais pespelecani) si trova in tutto l'adriatico, ma si pesca soprattutto in questo tratto di costa, fino quasi a Rimini ; i pescatori escono in mare soprattutto, ma mentre le barche a motore e i pescherecci hanno sostituito le vecchie barche a vela, si usano ancora le reti conosciute anche come “sacche della Tartana”.Ruota tutt’intorno al 25 aprile certo ma poi ladura sempre qualche giorno in più) e si arricchisce di intrattenimenti e un simpatico mercatino!Potete trovare i garagoli nelle pescherie di Marotta quasi tutto l’anno e provare a cucinarli anche a casa vostra (attenzione perché la preparazione è abbastanza complessa) magari con un sugo fatto con alloro, cime di finocchio selvatico, foglioline di mentuccia e di timo!: Sagra dei Garagoi: Marotta (Pesaro-Urbino): dal 21 al 29 aprile 2018: non disponibili: ingresso libero: sagra gastronomica: siamo nelle Marche a poco più di dieci chilometri da Fano; per raggiungere la località potete seguire l’A14 Bologna-Canosa (E55) con uscita casello Marotta-Mondolfo e poi statale 16 Adriatica.Scopri tutte le sagre della Marche