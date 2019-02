Il Carnevale di Monfalcone

Informazioni utili per partecipare al Carnevale di Monfalcone

Calendario delle aperture

Febbraio 2019 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Marzo 2019 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Anche a Monfalcone , in provincia di Gorizia , il Carnevale è un appuntamento molto sentito come in tutto il Friuli-Venezia Giulia Giunto nel 2019 alla 135° edizione, ilsi sviluppa nell'arco di sei giorni, dal Giovedì Grasso al Martedì Grasso.Come sempre, il primo appuntamento è quello della consegna delle chiavi della città da parte del Sindaco ae al, le maschere protagoniste del Carnevale.In occasione di questa festa esce anche nelle edicole cittadine un numero speciale de “La Cantada”, pubblicazione satirica della Pro Loco che propone umorismo, cultura locale, storia e attacchi satirici al potere, colpendo soprattutto i misfatti dell'anno precedente. Per il 2019 l'uscita è in programma venerdì 22 febbraio.Quest’anno sarà presente un Palatenda riscaldato dove si svolgeranno gli spettacoli musicali. Il tendone accoglierà anche i veglioni mascherati, la gastronomia, musica e animazioni per bambini.Il clou dei festeggiamenti è come sempre quello del(5 marzo 2019) che inizia con la lettura del “Testament” con il Notaio Toio Gratariol e Sior Anzoleto Postiere, dopo il consueto ingresso trionfale in Piaza Granda.Nel pomeriggio la festa coinvolge tutta la città con la sfilata dei carri e gruppi mascherati, già posizionati fin dalla mattinata in via Matteotti.Carnevale MonfalconeseMonfalcone (Gorizia).dal 28 febbraio al 5 marzo 2019.numerosi eventi in calendario durante i giorni del Carnevale.Di seguito proponiamo i principali:Al “Palatenda” in Piazza della RepubblicaGiovedì 28 febbraio- dalle ore 10.00 alle ore 12.00Caminada mascherada e Cantadina dei putei- cerimonia di consegna di un riconoscimento alle classi partecipanti a "EL CARNEVAL DE MOFALCON”- Animazione- dalle ore 15.00 alle ore 18.00Carneval de le femene…porta la femena a balarcon balli di gruppo, musica dal vivo, elezione di Miss Carnevale e premi vari.- Discorso del Sindaco ai cittadini e cerimonia di consegna delle “Chiavi della Città” alla Pro Loco.Venerdì 1 marzo- dalle ore 14.30 alle ore 17.30Carneval dei putei- A seguire: cerimonia di consegna dei diplomi alle associazioni che hanno aderito alla giornata Europea della Musica e al IV Festival della danza.Sabato 2 marzodalle ore 14 alle 17:30 Cavalchina dei puteiore 20:45 Teatro Comunale di MonfalconeUna delle ultime sere di carnovalecommedia in dialetto veneziano di Carlo Goldoni (a cura del Gruppo Teatrale La Trappola di Vicenza).Domenica 3 marzo- dalle ore 10 alle 12CAN-nevale in piazza- dalle ore 14:30 alle 17:30 Carneval dei putei- dalle ore 15 alle 16 esibizione scuola di ballo Ilydance.Lunedì 4 marzo- dalle ore 14.30 alle 17:30 Carneval dei putei- alle 17 tutti in Piazzetta a Panzanoper i bisiachi e non…Corso accelerato de Cantada “Provando la Cantada” con la Banda Civica Città di Monfalcone.Martedì 5 marzoCentro Città135° Carnevale Monfalconese- ore 9 partenza del corteo degli sposi dalla sede della Pro Loco in Via Mazzini e tradizionale giro di saluto per i borghi della città;- tradizionale cerimonia e orazione pubblica, quest’anno nuovamente dal terrazzo della Loggia del Municipio:Giuramento del Notaio Toio Gratariol e Lettura del Testamento de Sior Anzoleto Postier(per la gioia di tutti i bisiachi nel mondo, o impossibilitati a partecipare alla cerimonia, la stessa verrà trasmessa in diretta streaming);- Cantada in Piaza: tutta la cittadinanza conclude la cerimonia cantando le tipiche canzoni locali, accompagnata dalla Banda Civica Città di Monfalcone.- A conclusione della Cantada e in attesa dell’arrivo della sfilata in Piazza: Pranzo de noze in piaza coi sposi, Notaio e tutta la conpagnia! Posti limitati. Solo su prenotazione.Per info e prenotazioni: Pro Loco Monfalcone.- Dalle ore 14: partenza da Via Matteotti del 135° Carnevale Monfalconese con la Grande Sfilata di carri allegorici, gruppi mascherati e bande musicali.Il serpentone mascherato seguirà il tradizionale percorso di ben 3 Km attraverso le seguenti vie: da Via Matteotti svolterà a sinistra in Viale San Marco proseguendo poi in Via Bixio e Via Garibaldi. Imboccherà poi Via Duca d’Aosta dal Largo Anconetta giungendo per l’esibizione davanti alla Giuria in Piazza della Repubblica. A fine corteo la Giuria proclamerà dal palco il vincitore della sfilata nelle categorie carri e gruppi.A grande richiesta quest’anno ritornano, in apertura della sfilata, il Gruppo Ipanema con le coloratissime e spettacolari ballerine brasiliane.Al termine della sfilata, al Palatenda:- ore 18 Gran finale con musica, cabaret e spettacolo con i Crampi Elisi.- ore 20:45 Teatro Comunale di Monfalcone: El tesoro de Franz Josef.Maggiori informazioni sulla pagina Facebook della Pro Loco di Monfalcone.