La Festa di San Martino a Villavallelonga

Informazioni utili, date e orari per partecipare alla festa

Calendario delle aperture

Novembre 2018 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

La Villavallelonga crea un inusuale rapporto inversamente proporzionale: tanto piccolo è l’ameno paese medievale (è stato fondato intorno all’anno Mille) posto ai piedi del Colle dei Cerri in provincia dell’Aquila, tanto è grande il giubilo che anima un appuntamento imperdibile nel placido e uggioso mese di novembre.Sabato 10 novembre 2018 Villavallelonga, rurale angolo delmolto visitato dai turisti in virtù di un paesaggio in cui predominano sconfinate faggete, ospita questa manifestazione che gli 890 abitanti della località attendono con ansia tutto l’anno, vedendola arrivare nella stagione più grigia e melanconica, l’autunno, quando c’è davvero bisogno di ridere, scherzare e scaldarsi.Si parte già nei giorni immediatamente precedenti che vanno a comporre la cosiddetta “” (termine che vuole indicare la mitezza climatica del periodo, dovuta - si dice - al, che offrì metà del suo mantello a un mendicante intorpidito dal freddo, un gesto seguito dall’uscita provvidenziale del sole fonte di calore), tutti intorno al fuoco per ballare sulle note della musica popolare, divertirsi e, soprattutto, assecondare la gargantuesca natura dell’homo italicus: mangiare.Ebbene sì, la Festa di San Martino pare proprio l’occasione giusta e così non vi è niente di meglio che darsi anima e corpo alle tantissime degustazioni legate aidi Villavallelonga, quelli evinti dalla cultura contadina e dal saper fare agreste che ha attraversato i secoli, la storia, il costume e il culto della buona tavola.Tutti si preparano alla scorpacciata di polenta e della tipicissima pizza i brèbba (è fatta con farina di granturco e farcita con cavoli e salsiccia o ventresca), osservando lescoppiettare sui bracieri ribollendo di allegria.Se avete il bicchiere in mano, ricordatevi di non tenerlo a lungo vuoto e riempirlo subito di vino Novello, il nettare degli dei per tanti anziani viticoltori che ben sanno quale sia la fatica alla base della sua laboriosa produzione. Vietato sottrarsi al brindisi perché “a San Martino ogni mosto diventa vino”.Festa di San MartinoPiazza San Francesco, Villavallelonga (L'Aquila).sabato 10 novembre 2018.dalle ore 19.ingresso gratuito.festa popolare.maggiori informazioni sulla pagina Facebook della Pro Loco.da L’Aquila, imboccare la SS17 verso la SS5bis in direzione di Rocca di Mezzo/Ovindoli/Celano, immettersi sulla SP19 e seguire per Trasacco/Collelongo/Villavallelonga.La linea ferroviaria Roma Pescara attraversa la stazione di Avezzano , distante circa 30 km, ma collegata a Villavallelonga dai bus extraurbani delle Autolinee ARPA.L'aeroporto di Pescara è quello più vicino, dista 115 km dalla località.