Il Palio dei Trampoli a Schieti

Un palio davvero originale quello che si svolge a Schieti ; insolito perché si corre sui trampoli e da ben vent’anni; un'originalità che gli è valso appunto il nome diLa frazione di Urbino , nel cuore delle Marche , racchiusa intorno al suo antico castello e lambita da un’ansa del Foglia, era un crocevia di passaggio per fornaciai, solfatari e carbonai che lavoravano nei dintorni di questo borgo e chelasciando per cortesia rispetto agli altri viandanti questi arnesi proprio sotto la loggia del predio di Cà Matteo.D’estate poi i giovani del paese si sfidavano a buffe corse per le vie del centro fin su al castello; si premiava il vincitore con unaper poi ballare fino a notte inoltrata. Da questa antica tradizione trae origine la festa del “”, o Palio dei Trampoli.Anche quest’anno torna dunque la manifestazione che si apree che prevede concerti live, osterie e botteghe artigiane, dimostrazioni aperte a tutti sull’uso dei trampoli, un moto raduno e tanti ospiti speciali.La gara vera e propria iniziacon lapartecipanti (alle 20) e le(20.30) e proseguecon ledel Palio dei Trampoli (18.30), la premiazione e uno spettacolo di fuoco a chiusura (ore 22.30).: Palio dei Trampoli: Schieti, frazione di Urbino (provincia di Pesaro e Urbino).: dal 15 al 17 giugno 2018.: tutti i dettagli sul sito ufficiale della manifestazione.ingresso gratuito.rievocazione storica.: siamo a Schieti di Urbino, a pochi chilometri dal castello di Gradara e dalla costa adriatica. La località è raggiungibile da Roma seguendo l’antica via Flaminia e poi la E45 via Perugia ; da Bologna prendere l’A14 in direzione sud con uscita Pesaro – Urbino e poi la statale 423 Urbinate, a Montecchio prendere direzione Carpegna, Macerata Feltria e proseguire per Urbino.