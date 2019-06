La Sagra dei Gamberi a Saletto di Morsano al Tagliamento

Da queste parti non si è mai smesso di considerarli una prelibatezza.

Nei tre weekend compresi tra il 21 giugno e il 7 luglio 2019 (vedi dettagli nello schema riassuntivo a fondo pagina), alla Sagra dei Gamberi di Saletto, frazione di Morsano al Tagliamento, hanno un posto privilegiato a tavola.



Parliamo dei gamberi d’acqua dolce, piccoli crostacei, meno noti e meno glamour dei loro gemelli di mare, che nei fiumi e torrenti limpidi del Nord-Est trovano un habitat ideale. In particolare sul Tagliamento, non lontano da Saletto, si riproducono anche in due impianti di allevamento e in vari siti di ripopolamento. Insomma, non c’è rischio di rimanere senza a metà della festa.

La Sagra dei Gamberi invita con il più classico dei format dell’evento enogastronomico: un grande tendone all’aperto, tavoloni che sono occasione di socialità, menù a prezzi popolari in cui i gamberi – bolliti per qualche minuto e accompagnati da una gustosa salsa verde - vengono proposti, dalle sette di sera in avanti, assieme ad altre specialità e vini di territorio; e a seguire, un intrattenimento leggero che, a seconda della serata, propone orchestre da ballo, gruppi rock per un gusto più giovane, un grande schermo per la serata del cinema, giochi e lotterie.



Se la Sagra dei Gamberi è tappa in un weekend alla scoperta del territorio, tra le tante attrattive del Friuli-Venezia Giulia vi proponiamo, nel giro di in un quarto d’ora d’auto da Saletto, di oltrepassare il Tagliamento e puntare, in direzione nord-est, sulla settecentesca Villa Manin a Passariano; o di spostarvi in direzione opposta, per raggiungere – parliamo sempre di un quarto d’ora di strada - i mulini e il grazioso centro storico di Portogruaro.

Informazioni utili, date e orari per visitare la sagra

Calendario delle aperture

: Sagra dei Gamberi: Saletto, frazione di Morsano al Tagliamento (Pordenone).: 21-22-23-28-29-30 giugno e 5-6-7 luglio 2019.Venerdì 21 giugnoore 19 Apertura chioschiore 21 Briscola.Sabato 22 giugno19 Apertura chioschiore 21 Ballo con l’Orchestra Gianni Baglioni Group.Domenica 23 giugnoore 12:00 Morsano per la solidarietà. Pranzo di beneficenza (prenotazione obbligatoria al 338 7030953 entro venerdì 21 giugno).Ore 19 Apertura chioschiore 21 Ballo con l’Orchestra Laura Brandi.Venerdì 28 giugnoore 19 Apertura chioschiore 21 al Chiosco Gjambars Dj Techno Remember.Sabato 29 giugno - Patrono San Pietroore 19: Messa nella chiesa dei SS. Pietro e Paoloore 21 Ballo con l’Orchestra Mediterranea Music Group.Domenica 30 giugnoore 9 Passeggiata a cavallo in collaborazione con il gruppo ippico Sanviteseore 19 Apertura chioschiore 21 Intrattenimento con Sdrindule.Venerdì 5 luglioore 19 Apertura chioschiore 21 6° Torneo Dart elettronico 501 per categoriaChiosco Gjambars: Gruppi rock.Sabato 6 luglioore 19 Apertura chioschiore 21 Ballo con l’Orchestra Arcobaleno.Domenica 7 luglioore 19 Apertura chioschiore 21 Ballo con l’Orchestra Alto Gradimento.Maggiori informazioni all'email prolocosaletto@yahoo.it .: ingresso gratuito.: sagra enogastronomica.: siamo 14 km a nord-est dal casello autostradale di Portogruaro sulla E70 (direttrice Torino-Trieste).A Morsano sul Tagliamento si arriva anche in bus dalla stazione FFSS di San Vito in Tagliamento.