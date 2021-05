L'Infiorata di Cusano Mutri

L'Infiorata classica

L'Infiorata 2021 a Cusano Mutri

Informazioni utili per partecipare all'Infiorata

Calendario delle aperture

Sono molti i borghi d’Italia che si vestono a festa in occasione delornando piazze, strade e chiese con le variopinte infiorate., nel cuore del Parco regionale del Matese, l’infiorata è un’opera collettiva che coinvolge l’intero paese e che attira sulle colline del Sannio, qui in, migliaia di turisti. È una tradizione che si rinnova da oltre un secolo, anche se il battesimo ‘ufficiale’ della manifestazione è datato 1994 e che quest’anno è prevista per ilIn tempi normali, già nel corso della settimana che precede la ricorrenza uomini e ragazzi battono le colline dei dintorni per cogliere i fiori più sgargianti e adatti alle composizioni. Chi riesce ad arrivare a Cusano Mutri alla vigilia della ricorrenza può ammirare la paziente opera di tracciatura dell’infiorata: mani esperte degli artisti locali disegnano su strada i contorni dei soggetti, che variano di anno in anno.prendono poi forma e colori alle prime luci dell’alba, nel giorno di festa. Si possono ammirare passeggiando per vicoli e piazze del centro storico, a partire dalla centrale piazza Orticelli, e curiosando nelle principali chiese del centro storico, un patrimonio che spazia dal romanico al barocco. A fianco dei più tradizionali soggetti liturgici si trovano anche composizioni ispirate a temi sociali e umanitari.Nel borgo, taverne e osterie accolgono portando in tavola unabasata su ingredienti a ‘chilometro zero’ e semplicità nella preparazione: paste fatte in casa (i casatielli ripieni di uova e formaggio, i panzarotti con crema di castagne, miele e cioccolato), gli onnipresenti funghi, i vini e l’olio del territorio.Poi, verso il tramonto, riprende il sopravvento la dimensione religiosa dell’infiorata: è l’ora della, fortemente sentita dagli abitanti di Cusano Mutri, un lungo e composto serpente che si snoda nella maglia medievale del centro storico lambendo i tappeti fioriti.Si tratta di un'edizione speciale a causa della pandemia, ma gli organizzatori stanno facendo di tutto per lo svolgimento in sicurezza della manifestazione. L'Infiorata del Corpus Domini di Cusano Mutri prevista per domenica 6 giugno si svolge in maniera diversa dal solito;di San Giovanni Battista, San Nicola e SS. Pietro e Paolo, mentre al termine della giornata parteciperanno alla breve processione per le strade del centro storico solo le Autorità.Se ti interessa l'argomento, leggi anche il nostro articolo sulleInfiorata CusaneseCusano Mutri (Benevento).6 giugno 2021.festa religiosa.i quadri floreali saranno allestiti solo all'interno delle chiese di San Giovanni Battista, San Nicola e SS. Pietro e Paolo.Le celebrazioni del Corpus Domini si svolgono nel rispetto delle norme anticontagio secondo i seguenti orari:ore 9 chiesa di Santa Maria del Castagneto;ore 11 chiesa della Madonna delle Grazie;ore 18:30 chiesa dei SS. Apostoli Pietro e Paolo: Santa Messa e a seguire breve Processione del Corpus Domini con la partecipazione delle sole Autorità.Maggiori informazioni sulla pagina della Pro Loco e sulla pagina Facebook dedicata.: Cusano Mutri dista circa 80 km da(autostrada A1, uscita Caserta Sud, poi circa 55 km sulla provinciale Fondo Valle Isclero), 180 km da(autostrada A1, uscita Caianello, poi circa 55 km lungo la SS372).La stazione ferroviaria più vicina è quella di Telese-Cerreto (18 km da Cusano Mutri), sulla linea Napoli-Foggia.