Informazioni utili per partecipare al Carnevale di Avola

Calendario delle aperture

Febbraio 2020 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Un appuntamento ricorrente che ogni anno anima, la bella cittadina affacciata sul golfo dia pochi chilometri a sud diGiorni di festa, di carri infiorati, gruppi mascherati e concorsi di poesie quelli che vanno dal giovedì al martedì grasso –– e che si concludono con ilDelsi parla già negli inizi del Novecento e soprattutto delle maschere che nei giorni di festa erano la principale attrazione della città.C’erano iche avevano il compito di piangere il carnevale morente sul rogo, agitandosi e facendo suonare i sonagli che portavano al collo, icon una lunga canna in mano (cimetta) da cui penzolava una castagna disseccata che i monelli facevano a gara ad afferrare.Poi c’erano i, ie idisimili a quelli usati dai greci nelle feste in onore di Dioniso e addobbati con ramoscelli di oleandro.Dal secondo dopoguerra alla fine degli anni cinquanta il Carnevale di Avola si arricchì di una nuova tradizione, una specie di pesca con i numeri della tombola. Gli oggetti in palio erano veramente tra i più disparati, persino animali domestici vivi, specialmente galli, e i pasticciotti, grossi dolci rotondi ripieni di marmellata. Verso la fine degli anni '50 le celebrazioni del carnevale subirono un periodo di crisi, ma dal 1961 hanno ripreso pieno splendore.Nel pomeriggio delinizia a sfilare per le vie cittadine il; lasi assiste alla grandiosagruppi folkloristici, carretti siciliani e maschere; ilè dedicato al carnevale dei bambini e alla recita delle, i canti carnascialeschi dei poeti in arrivo da tutta la provincia e per finire ilsi assiste alle prove finali della gara di poesie dialettali, all’ultima sfilata e aldel povero pupazzo re carnevale.Non dimenticate infine di assaggiare il piatto tipico del Carnevale di Avola: i, maccheroni conditi con ricotta e salsa di pomodoro.Avola (Siracusa).dal 20 al 25 febbraio 2020.numerosi appuntamenti duante le giornate di festa.Dal 20 al 25 febbraio sarà presente un mini luna park e il Carneval Lab Avola 2020.In particolare segnaliamo le date delle sfilate dei carri allegorici:Giovedì 20 febbraioore 16 sfilata per le vie della città.Domenica 23 febbraioore 16 Gran sfilata da Piazza Esedra a Piazza Umberto I.Lunedì 24 febbraioore 18 sfilata di carri da Piazza Allende a Piazza Umberto I.Martedì 25 febbraioore 17 Gran Sfilata di Re Carnevale da Piazza Esedra a Piazza Umberto I.ore 22 Piazza Umberto I spettacolo con Ana Mena e il suo corpo di ballo.Madrina della serata Simona Ventura.Ore 23:30 premiazione e tradizionale rogo del Re Carnevale.Maggiori informazioni e programma completo sulla pagina Facebook dedicata.