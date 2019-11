Il raduno degli Zampognari a Moscufo: Melodie d'Autunno

Informazioni utili per partecipare

Le tradizionali melodie della zampogna che preannunciano l’atmosfera natalizia sono le protagoniste della manifestazione, una festa organizzata a Moscufo , in provincia di Pescara, domenicaSuoni e profumi di stagione si mescolano tra le strade e le piazze del borgo situato nell'entroterra pescarese.I visitatori passeggiano accompagnati dalla tradizionale musica degli zampognari, che anno dopo anno si danno appuntamento a Moscufo per il classico raduno che anticipa la novena dell’Avvento.Per la gioia del palato ci sono gli stand gastronomiciche propongono specialità come polenta, salsicce, olio nuovo, castagne e vin brulè.Il mercatino dell'artigianato e dei prodotti tipici si sviluppa nelle vie del centro storico tra addobbi natalizi e scorci suggestivi, nel contesto di una manifestazione ormai diventata appuntamento fisso dell'autunno locale.Come sempre sarà allestito anche un, dove spettacoli e attività intratterrano i più piccoli durante la giornata.Melodie d’Autunno - X Raduno degli ZampognariMoscufo (Pescara).1 dicembre 2019.dalle 9 alle 22.Maggiori informazioni sul sito ufficiale del comune di Moscufo e sulla pagina Facebook dedicata.il comune di Moscufo si trova a circa una ventina di chilometri da Pescara ed è raggiungibile seguendo la SP45.