I mercatini di Natale a Nicolosi

Mercatini di Natale a Nicolosi

Calendario delle aperture

Dicembre 2018 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Gennaio 2019 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Siete alla ricerca di una meta suggestiva per le vostre vacanze natalizie? Siete appassionati di quei mercatini di Natale dove poter girare tra le bancarelle dell'artigianato respirando quell'atmosfera magica di attesa? Allora a Nicolosi , nel cuore della Sicilia , siete nel posto giusto.La, come tradizionalmente è anche conosciuta questa località della provincia di Catania , si offre in tutta la sua bellezza paesaggistica che solo la presenza del maestoso vulcano può dare.Tutto all'insegna della tradizione, ivi stupiranno ogni fine settimana dall'1 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019 tra concerti, spettacoli, celebrazioni religiose e popolari. Non mancheranno tantissime degustazioni tipiche alla scoperta della gastronomia dell'Etna.Per il 2018, inoltre, il Comune di Nicolosi lancia il concorso Christmas Light, mediante il quale si invita la cittadinanza ad adoperarsi per l'abbellimento delle facciate, balconi, giardini, vetrine con addobbi, presepi e luminarie attinenti al periodo natalizio.Piazza Vittorio Emanuele, Nicolosi (Catania).ogni fine settimana dall'1 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019.maggiori informazioni sulla pagina ufficiale del Comune.per chi arriva inautobus, la compagnia AST parte da Catania e dalle principali località limitrofe. Per informazioni è possibile contattare l'azienda AST al numero telefonico 095 7461096.Per chi arriva in auto provenendo dall'autostrada PA-CT A19, al raccordo con la tangenziale di Catania proseguire in direzione Messina , uscendo allo svincolo "Gravina di Catania". Da qui basta seguire le indicazioni per Nicolosi.La stazione dei treni più vicina è quella di Catania; da qui proseguire con il bus.A chi viaggia in aereo, ricordiamo che l'aeroporto Fontana Rossa di Catania dista circa 30 km.