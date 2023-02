Il Carnevale di Scicli

Programma del Carnevale di Scicli 2023

, splendida località in provincia di Ragusa, si prepara ad accogliere i festeggiamenti delproponendo una serie di eventi per celebrare una ricorrenza all’insegna del divertimento.Ilè nato nella seconda metà degli anni Settanta e, dopo una pausa di qualche anno nel 2017 è finalmente rinato. Dopo la sosta forzata e le restrizioni dovute alla pandemia, giunge nel 2023 alla. Per l'occasione, durante i quattro giorni della manifestazione -- nel centro della splendida(dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO) si può assistere agli spettacoli e a tutti gli eventi che animano la cittadina.Il programma del Carnevale di Scicli propone per la V edizione il Premio delle migliori maschere, musica, spettacoli, sfilate e tanti aoppuntamenti di contorno. Di seguito tutti i dettagli.Ore 15 Truccabimbi – Accoglienza e dolci (Ponentino Club Scicli).Ore 16 Grande Parata di Apertura. Raduno: Scuola San Nicolò – Istituto Comprensivo Elio Vittorini – Percorso: Piazza Busacca, Via Nazionale, Piazza Italia, Largo Gramsci, C.so Garibaldi, Via F.M Penna, via Aleardi, C.so Umberto I.Ore 17 Apertura Sagra ro Carnaluvari - Presentazione Programma 2023 - Dj Set.Ore 17 Apertura Mostra Fotografica Storica.Ore 17:30 Giochi (Ponentino Club Scicli).Ore 18:30 Pony Game (Ponentino Club Scicli).Ore 18:30 Carnaluvari Street Exhibition (Majorettes di Scicli).Ore 21 Opening “CARNIVAL PARTY”.Ore 10 Festa delle Mascherine (Toys In) (Piazza Italia).Ore 10 Visite gGuidate in abiti d’epoca nei siti culturali AGIRE (ore 10-14 e 15-18:30).Ore 11 Terzo Raduno Ro Carnaluvari del Vespa Club Sampieri e Primo Raduno in Maschera Club 500 Scicli.Ore 13 Pranzo Sociale ra Stratanova by Chef Giorgio Iozzia.Ore 15 Apertura 5° Torneo di Carnevale Calcio a 3 (Asd Sporting Scicli) e Minibasket (Usd Fernando Ciavorella).Ore 16 Giochi (Ponentino Club Scicli).Ore 16 Il Carnevale Verde (Mangrovia) – Maracas e Maschere (Casa del Popolo).Ore 17 Pony Game (Ponentino Club Scicli).Ore 17 Sfilata delle mascherine (Ponentino Club Scicli).Ore 17:30 Giochi tradizionali (La Casa Gialla sul Molo).Ore 19 Viral Flash Mob “Saremo Bellissimi”.Ore 19:30 ADDAMS FAMILY and FRIENDS. Festa Privata a Palazzo Busacca.Ore 20:30 Presentazione partecipanti 5° PREMIO MIGLIORI MASCHERE.Ore 21 Scacciadiavoli Live.Ore 22:30 NOTTE ITALIANA.Ore 15 Torneo Calcio a 3 e Minibasket (Asd Sporting Scicli – Usd Fernando Ciavorella).Ore 16 Laboratorio Crea La Maschera (Ponentino Club Scicli).Ore 17 Laboratorio Sculture di Palloncini + Truccabimbi (Lollipop).Ore 17 Baby Dance (Ponentino Club Scicli).Ore 18 Karaoke (Ponentino Club Scicli).Ore 17 Quintino’s Party.Ore 21 Accademia della Musica - Live.Ore 23 Musica live.Ore 15 Finale Torneo di Calcio a 3 e Minibasket.Ore 16 Giochi (Ponentino Club Scicli).Ore 16 Il Carnevale Verde (Mangrovia) – Marionette – Casa del Popolo.Ore 17 Grande Parata di Chiusura – Raduno: Scuola San Nicolò – Istituto Comprensivo Elio Vittorini – Percorso: Piazza Busacca, Via Nazionale, Piazza Italia, Largo Gramsci, C.so Garibaldi, Via F.M Penna, via Aleardi, C.so Umberto I.Ore 18 Carnaluvari Street Exhibition (Majorettes di Scicli).Ore 18:30 Giochi tradizionali (La Casa Gialla sul Molo).Ore 18:30 Set fotografico con pony (Ponentino Club Scicli).Ore 20 Premiazione Torneo Calcio a 3 e Minibasket.Ore 21 Premiazione delle MIGLIORI MASCHERE – V Edizione.Ore 22 Closing “CARNIVAL PARTY” – BONITA.Carnaluvari ra StratanovaScicli (Ragusa).dal 18 al 21 febbraio 2023.maggiori informazioni sul sito ufficiale e sulla pagina Facebook dedicata.