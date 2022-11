I mercatini di Natale a Aix-en-Provence

Informazioni, date e orari dei mercatini di Natale

Calendario delle aperture

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

è una deliziosa e caratteristica città dellameridionale, nel cuore della. Sobria, raffinata, elegante e dal clima mite,dà il meglio di sé a Natale, vestendosi di un'atmosfera magica per la festa più sentita dell'anno.che si tengono in questa città sono davvero imperdibili, caratteristici e romantici, ricchi di bancarelle e chalet in legno dove è possibile acquistare prodotti tipici provenzali, piccoli pezzi di artigianato locale in stile, souvenir e dolciumi tipici, ma anche apprezzare le molte opere d'arte che esporranno i bravissimi artisti locali.Cours Mirabeau pullula di odori golosi tra dolciumi e vin brulè, suoni e atmosfere tipiche del Natale: è il cuore pulsante della città, un lungo viale alberato e illuminato a festa che accoglie mura antiche, splendide fontane e edifici storici dalle facciate decorate e spettacolari che testimoniano la ricchezza di Aix-en-Provence.Atmosfera gradevolmente natalizia,brasserie e tanti deliziosi bar per una pausa caffè o tè tra uno chalet e l'altro. Una full immersion nella tradizione provenzale tra fiere e mercatini, concerti e spettacoli per grandi e piccini.In concomitanza con il Marché de Noël è possibile partecipare al(Marché des 13 Desserts), un appuntamento oramai tradizionale dove agricoltori e artigiani espongono le specialità culinarie provenzali. Miele di mele cotogne, olive, torrone e tantissime altre delizie: non mancherà proprio nulla a questo evento imperdibile per i più golosi.Cours Mirabeau, Aix-en-Provence (Francia).dal 16 novembre al 31 dicembre 2022.dalla domenica al giovedì ore 10-20;venerdì e sabato ore 10-21:30;25 dicembre ore 16-20.ingresso gratuito.Place François Villon, Allées Provençales (Aix-en-Provence).dal 16 al 24 dicembre 2022.dalle 10 alle 19.Il 24 dicembre chiusura alle ore 14.ingresso gratuito.Maggiori informazioni sul sito del Turismo di Aix-en-Provence e sulla pagina del Comune in treno dalla Stazione TGV Mediterranée di Aix-en-Provence che collega la cittadina provenzale con tutta la Francia e anche Milano con un cambio. Dalla stazione è possibile prendere un autobus che si fermerà all'autostazione a soli 2 minuti a piedi da Cours Mirabeau.Per chi arriva in automobile potete sostare in uno dei parcheggi di interscambio da cui partono navette regolari e frequenti verso il centro città. Qui è possibile consultare l'elenco dei parcheggi di interscambio e le tariffe di sosta.