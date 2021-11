I mercatini di Natale di Castelfranco Veneto

Informazioni utili, date e orari dei mercatini di Natale

Calendario delle aperture

Novembre 2021 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Dicembre 2021 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Gennaio 2022 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Anche quest'annoospiterà la magica atmosfera deiNei giardini antistanti le mura verranno allestite le tipiche bancarelle natalizie per “”.(vedi date esatte nello specchietto riepilogativo in fondo all'articolo), troverete prodotti gastronomici, oggetti d’artigianato, addobbi e giochi che saranno regali perfetti per le vostre feste.Entrando nel cuore di uno dei borghi più belli del Veneto e passeggiando fra lepotrete gustare, frutta caramellata, torrone e vin brulé, respirando nell’aria i profumi tipici dell’inverno e del periodo natalizio: zenzero, cannella, alloro.Tante le novità di questa edizione di Natale sotto le mura: prima fra tutte la presenza del, che animerà il borgo nelle giornate del 5-12-19 dicembre, l'appuntamento per i "Bimbi in sella", dove saranno presenti tre pony, gli antichi mestieri (12 dicembre), nuove luminarie e videoproiezioni sulle mura.La manifestazione prevede per giovedì 6 gennaio 2022 il "Volo della Befana".Per trascorrere una splendida giornata con la famiglia o con gli amici basterà quindi recarsi a Castelfranco Veneto, dove dopo aver visitato almeno una delle splendidee dopo aver ammirato la famosapotrete rilassarvi camminando per il borgo e per i giardini animati dai colori e dagli aromi del Natale.Natale sotto le muragiardini pubblici sotto le mura del castello, Castelfranco Veneto (Treviso).27-28 novembre, 4-5, 8, 11-12, 18-19, 24-26-31 dicembre 2021 e 1-2, 6, 8-9 gennaio 2022.dalle ore 10 alle 19:30.Maggiori informazioni sulla pagina Facebook dedicata o sul sito del Comune.è attivo un bus navetta nei fine settimana che ogni 15 minuti parte dal parcheggio del Foro Boario e dal piazzale della Coop di via Valsugana per accompagnare gli ospiti in Piazza Giorgione.Con l’autostrada A27 Mestre – Vittorio Veneto, uscendo a Treviso;A31 Vicenza – Piovene Rocchette con uscita a Vicenza Nord;A4 Torino – Milano – Trieste, uscendo a Padova.A Castelfranco Veneto si può arrivare comodamente in treno, nella città c’è infatti una stazione ferroviaria.Gli aeroporti più vicini sono quello di Treviso e quello di Venezia.