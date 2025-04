4 Capitali europee perfette da visitare questa primavera

Amsterdam in primavera: la fioritura dei tulipani

Lisbona: un mix di storia e cultura

Vienna: la capitale elegante

Copenaghen: tra canali e giardini fioriti

Se si scelgono le mete giuste, laè il periodo ideale per visitare alcune delle più belle città dell’Europa. In molti Paesi europei, infatti, il clima in questa stagione è mite e molto piacevole, le giornate si allungano gradualmente offrendo più tempo per godersi le varie attrazioni, la natura si risveglia e i parchi e giardini si riempiono di fiori e di profumi. Inoltre, durante i mesi primaverili non c’è ancora quell’affollamento che caratterizza la stagione estiva e, peraltro, in questo periodo molte città organizzano eventi e festival.Se quindi stai pensando a una vacanza in primavera, eccoche offrono il meglio di sé durante questo periodo dell’anno., la capitale e la città più grande dei Paesi Bassi, è una destinazione perfetta durante la primavera. È infatti questa la stagione di, evento che trasforma il paesaggio in una sorta di quadro dai colori intensi.Da non perdere assolutamente è il, uno stupendo parco botanico che si trova a, a circa 35 minuti d’auto da Amsterdam. È il più grande parco di fiori a bulbo del mondo ed è una delle principali attrazioni del Paese. È aperto al pubblico soltanto in primavera, fino al 21 di maggio e durante questo periodo riceve più di un milione di visitatori.In città, il clima mite e piacevole invita a passeggiare lungo i canali, a esplorare i mercati dei fiori e a godersi la vivace atmosfera della città.La primavera è anche il periodo in cui si festeggia il Giorno del Re , una festa nazionale che rende particolarmente dinamica l’atmosfera in città. Di norma si festeggia il 27 aprile, sempre che non cada di domenica, nel qual caso la festa viene spostata al 26. Puoi trovare maggiori info su cosa vedere, capitale del Portogallo, è un’altra meta del Vecchio Continente che in primavera dà il meglio di sé. Il clima è piacevolmente caldo e non torrido come in certe giornate estive e consente quindi di visitare, senza stancarsi troppo, i suoi quartieri collinari fra i quali si ricordano(il più antico),(elegantissimo) e(celebre per la sua vivace vita notturna).Da non perdere è il Parco Eduardo VII , che ha il belvedere più monumentale di Lisbona; è in questo parco che si svolge ogni anno la Fiera del Libro di Lisbona, spesso negli ultimi giorni di maggio, ma per il 2025 il periodo previsto va dal 4 al 22 di giugno. Nel corso della fiera si tengono anche vari spettacoli e concerti.La primavera è anche il momento perfetto per visitare le spiagge vicine, come Cascais e Sintra, prima dell'arrivo delle folle estive. Puoi trovare maggiori info su cosa vedere, capitale austriaca, è senza dubbio una delle città più eleganti del continente europeo e la stagione primaverile è perfetta per ammirarla nel suo splendore. I parchi e i giardini cittadini si riempiono di fiori, creando un'atmosfera romantica e raffinata. Il clima mite invita a passeggiare lungo la, ad ammirare i palazzi imperiali e a godersi i caffè e le pasticcerie viennesi. Non mancare di visitare il Palazzo di Schönbrunn , la residenza estiva degli Asburgo e, ovviamente, di assistere a un concerto di musica classica: è in questa città che hanno vissuto o comunque lavorato alcuni dei più grandi musicisti classici fra cui Mozart, Haydn, Schubert, Strauss, Brahms ecc. Puoi trovare maggiori info su cosa vedere qui Al pari di Amsterdam, Lisbona e Vienna, anche, capitale della Danimarca, è una città che durante la stagione primaverile sboccia in tutta la sua bellezza. Le giornate sono più lunghe e le sue strade si riempiono di biciclette, mentre i canali riflettono il cielo azzurro e limpido. Da non perdere sono i, che offrono giostre, concerti e spettacoli in una scenografia davvero fiabesca.Si deve poi ricordare il, con le sue case colorate e i caffè all'aperto, luogo ideale per rilassarsi e godersi il primo sole della stagione. Anche ilè perfetto per passeggiate tra la natura e laghetti pittoreschi. Inoltre, la città ospita eventi come il Copenaghen Sakura Festival , che celebra la fioritura dei ciliegi giapponesi (nel 2025 l’evento si terrà dal 26 al 27 di aprile). Puoi trovare maggiori info su cosa vedere