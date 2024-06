Tour de France 2024: partenza storica dall'Italia

Per la prima volta nella sua storia, siamo alla 111ª edizione, il. Era già successo in passato che per la Grand Départ si scegliesse un paese straniero, ma questa è la prima che la scelta ricade sull’Italia, un’occasione unica che celebra una ricorrenza storica, ilDurante la conferenza stampa organizzata da Destinazione Francia, sotto l'egida di Atout France in Italia, venerdì 28 giugno presso il Palazzo della Regione Toscana, in collaborazione con la Regione Toscana e Toscana Promozione,, Coordinatore Regionale Europa del Sud ha sottolineato come questo evento sia “un modo per rafforzare le relazioni tra i nostri due Paesi in nome dello sport (…) proponendo un modello di turismo attento alla natura e alla cultura, temi ai quali il turista di oggi è sempre più sensibile"; per, nuova Direttrice di Atout France Italia "è anche un'occasione per valorizzare il cicloturismo in Francia".Particolarmente orgoglioso della Grande Partenza del Tour dall'Italia anche, Direttore del Tour de France: "L'Italia è un grande Paese ciclistico, una terra di grandi campioni. Il Paese ideale per ospitare la partenza del Tour 2024".L’evento sportivo che si concluderà a Nizza il 21 luglio, prevede ben 3 tappe e mezzo in Italia , la prima frazione (29 giugno, 206 km) è la Firenze Rimini , la seconda (30 giugno, 200 km) parte da Cesenatico e arriva a Bologna , la terza frazione (1° luglio, 231 km) collega Piacenza Torino , infine la quarta parte da Pinerolo il 2 luglio per scavallare in Francia e raggiungere Valloires dallo storico Galibier, tempo permettendo.Come ha sottolineato l'ambasciatore"il Tour de France è il terzo evento sportivo più seguito al mondo (…), più di un miliardo di telespettatori potranno ammirare la bellezza dei paesaggi italiani e francesi durante questa edizione, che renderà onore a coloro che hanno segnato la storia del Giro d'Italia, come Gino Bartali, il 'Giusto' tra le nazioni, Fausto Coppi, il Campione, e Marco Pantani, il Pirata".Alla conferenza stampa del 28 giugno, organizzata proprio per celebrare la partenza dello storico tour, hanno partecipato Martin BRIENS, Ambasciatore di Francia in Italia, Eugenio GIANI, Presidente della Regione Toscana, Frédéric MEYER, Coordinatore Europa del Sud di Atout France e Sandrine BUFFENOIR, Direttrice di Atout France Italia e Grecia. Diversi anche i partner francesi coinvolti: il Comité Régional du Tourisme du Centre-Val de Loire, la destinazione Pays de la Loire, l'Agence du Tourisme de la Corse, il Comité Régional du Tourisme de Nouvelle-Aquitaine, Hello Lille, le Alpes du Sud, il Pôle Tourisme d'Affaires di Atout France e Business France.Tappa 1 (29/06): Firenze – Rimini (206 km)Tappa 2 (30/06): Cesenatico – Bologna (200 km)Tappa 3 (01/07): Piacenza – Torino (229 km)Tappa 4 (02/07): Pinerolo – Valloires (138 km)Tappa 5 (03/07): Saint-Jean-de-Maurienne – Saint-Vulbas (177 km)Tappa 6 (04/07): Maçon – Dijon (163 km)Tappa 7 (05/07): Nuits-Saint-Georges – Gevrey-Chambertin (25 km, crono)Tappa 8 (06/07): Semur-en-Axois – Colombey-les-Deux-Eglises (176 km)Tappa 9 (07/07): Troyes – Troyes (199 km)Tappa 10 (09/07): Orléans – Saint-Amand-Montrond (187 km)Tappa 11 (10/07): Evaux-les-Bains – Le Lloran (211 km)Tappa 12 (11/07): Aurilla – Villeneuve-sur-Lot (204 km)Tappa 13 (12/07): Agen – Pau (171 km)Tappa 14 (13/07): Pau – Saint-Lary-Soulan (152 km)Tappa 15 (14/07): Loudenvielle – Plateau de Beille (198 km)Tappa 16 (16/07): Gruissan – Nimes (187 km)Tappa 17 (17/07): Saint-Paul-Trois-Chateaux – Superdèvoluy (178 km)Tappa 18 (18/07): Gap – Barcelonette (179 km)Tappa 19 (19/07): Embrun – Isola 2000 (145 km)Tappa 20 (20/07): Nizza – Col de la Couillole (133 km)Tappa 21 (21/07): Montecarlo – Nizza (34 km, crono)