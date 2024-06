Dispositivi di Telepedaggio: panoramica delle offerte

Quali sono le offerte per i dispositivi di telepedaggio?

Telepass

UnipolMove

MooneyGo

I dispositivi di telepedaggio rappresentano una soluzione salvifica per gli automobilisti dello Stivale che frequentano spesso le autostrade. Questi apparecchi, infatti, semplificano il pagamento dei pedaggi autostradali e consentono di superare il casello in automatico, senza doversi fermare o senza dover sopportare le code. Da quando il mercato è stato liberalizzato, alcune aziende hanno deciso di entrare in concorrenza con Telepass, fornendo diversi servizi extra che meritano di essere approfonditi.I principali operatori nel mercato del telepedaggio sono 3: Telepass, UnipolMove e MooneyGo. Ognuno di essi, come detto, propone diversi servizi extra che vanno ben al di là del classico pedaggio telematico, e che arricchiscono le offerte proponendo diversi vantaggi agli automobilisti. Vediamo di sintetizzarne i principali.Telepass è la società di telepedaggio più "anziana", avendo detenuto il monopolio del mercato per anni, fino al 2021. Dalla liberalizzazione ha scelto di modernizzare la propria offerta, completandola con altri servizi accessibili tramite il piano Plus e il piano Base. Il primo prevede una serie di soluzioni aggiuntive come quelle relative ai pedaggi e alle soste: basti ad esempio pensare all'accesso all'Area C Milano, alle strisce blu, ai parcheggi convenzionati, agli sconti e ai cashback carburante. Inoltre, troviamo anche il bollo auto, il lavaggio della vettura, la revisione e la ricarica elettrica. Il piano Base costa meno ed è meno completo, ma include comunque tutti i servizi legati alle sezioni "pedaggi e soste" e "cashback e sconti". Infine, si possono associare fino a 2 targhe in entrambi i piani.UnipolMove può essere considerata la principale alternativa a Telepass , come spiegano anche alcune delle testate nazionali online più note. Anche in questo caso troviamo diversi piani, sia per i privati che per le aziende. Il piano Base è quello rivolto agli automobilisti privati che percorrono spesso le autostrade. Questo piano prevede il pagamento mensile del canone, che grazie all’attuale promo in corso è azzerato per i primi 12 mesi. . e offre il servizio di telepedaggio, i parcheggi convenzionati, l'accesso all'Area C Milano, il pagamento del bollo auto e altri servizi di mobilità. . Con UnipolMove è possibile richiedere anche il tagliando auto (attualmente solo in Lombardia), la riparazione dei cristalli grazie a UnipolGlass e il soccorso stradale. Il piano Pay per Use, invece, è adatto per chi utilizza in modo saltuario le autostrade e prevede il pagamento del canone solo quando si utilizza il dispositivo. Da sottolineare il fatto che UnipolMove può contare su una rete di punti vendita molto estesa, su un costo concorrenziale e sulla fama di un brand che gli italiani conoscono bene.MooneyGo è un nuovo servizio di telepedaggio, decisamente più basico rispetto a UnipolMove e Telepass, ma con alcune caratteristiche interessanti. Innanzitutto il dispositivo è gratis per i primi 6 mesi, se si opta per l'abbonamento (c'è un solo piano disponibile). Tale scelta include il telepedaggio anche in Sicilia, i parcheggi convenzionati, l'accesso all'Area C Milano e altri servizi extra tramite app, come le strisce blu, la prenotazione dei taxi, la possibilità di associare due targhe al dispositivo e lo sharing. La seconda opzione è il piano Pay per Use, che comunque comprende tutti i servizi presenti nel piano ad abbonamento.