Il Palio della Botte ad Avellino

Informazioni utili, date e orari per visitare il Palio della Botte

Calendario delle aperture

Agosto 2019 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Ilnel centro ditorna puntuale l’attesa sfida che vede competere le sette contrade cittadine neluna gara di abilità, nonché di forza, che consiste nello spingere per l’appunto una botte di legno di circa 2 quintali. I partecipanti corrono per tutto Corso Umberto I, sferzando la botte con una spranga di ferro affinché proceda spedita lungo un percorso che non sembra essere cambiato molto dalle origini; circa 600 metri in salita dal Casino del Principe, in passato si partiva dalla vicina Chiesa di Monserrato, per terminare davanti alla fontana di Bellerofonte, alla fine di Corso Umberto I.Le origini di questa competizione risalgono alla s, quando bottai e tinai si sfidavano lungo la via delle Puglie; la maggior parte delle notizie relative a questa tradizione sono tramandate oralmente, si parla di questa gara anche in onore dei festeggiamenti organizzati per l’arrivo dei Caracciolo ad Avellino, e contemporaneamente per celebrare il ritrovamento dell'affresco della Madonna di Costantinopoli in contrada Tuoppolo.Probabilmente in passato il Palio delle botti veniva disputato saltuariamente, mentre ai tempi nostri il programma si estende su più giorni, quest’anno dal 10 al 12 agosto; si iniziacon la manifestazione, le visite guidate nei luoghi di interesse storico della città e lo; si proseguecon il, che vede i più piccoli sfidarsi lungo un percorso che va da piazza Castello alla fontana di Bellerofonte, per determinare le prime due classificate che si sfideranno il giorno successivo nella finale.Ilsi parte alle 19 con la, una folla di figuranti abbigliata con costumi d'epoca, che accompagna la carrozza del Principe Caracciolo e il carro con il tesoro insieme a sbandieratori e cavalieri toscani oltre ai Trombonieri di Cava de' Tirreni; si fa tappa al Duomo per il consueto omaggio alla Madonna Assunta e poi ci si ritrova davanti alla Chiesa di Santa Maria di Costantinopoli per la lettura del bando da parte del Principe.Alle 21 si da inizio alla disputa delvero e proprio tra le sette contrade; Tuoppolo, Porta Puglia, Porta Beneventana, Bellezze, Parco del Principe, Terra e Porta Napoli, preceduta dalla finale del palio dei bambini.Come ogni anno il palio è anche un momento di solidarietà, grazie alle donazioni fatte delle Contrade; il "tesoro" raccolto viene portato in processione dal corteo storico.: Palio delle Botti: Avellino: dal 10 al 12 agosto 2019: dalle 19: ingresso libero: rievocazione storica: sul sito ufficiale della manifestazione: siamo a cinquanta chilometri da Napoli , e dal capoluogo campano si può raggiungere Avellino seguendo la A16 e la E842Scopri tutti gli eventi della Campania