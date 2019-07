Codici sconto e coupon virtuali: quello che si vuole spendendo meno

Forse la crisi economica, forse la voglia di gestire meglio il proprio denaro, forse solo la facilità di reperibilità ed utilizzo, sono i fattori che hanno portato ad un vero e proprioper lo shopping via web.A renderlo noto sono i dati condivisi dal sito, uno tra i portali leader nel settore della ricerca e pubblicazione di offerte e promozioni da usare in rete.è infatti il numero di italiani che nelha risparmiato sull'acquisto di beni e servizi grazie all'aggiunta di codici alfanumerici dedicati, a fronte dei 4 milioni dell'anno precedente. Unche mostra dove si dirige il nuovo trend di mercato caratterizzato da un consumatore innovativo più accorto.La città con più fruitori è(1 milione), segue a breve distanza la metropoli meneghina(950.000) ed infine la popolosa(244.000). Un gradino più in giù, ma sempre con ottimi risultati, si trovano(209.000) e(140.000). A livello regionale la Lombardia ottiene invece il primato, con 1 milione e mezzo di ricercatori. Il Lazio vanta circa 1 milione di consumatori "risparmiatori" mentre salta all'occhio l'ultima regione della classifica, il Molise con solo 5.000 ricerche fatte.Come ha dichiarato in un'intervista il CEO di Piucodicisconto.com,, i periodi di maggiore utilizzo sono quelli che corrispondono al Black Friday, ai saldi stagionali e al Cyber Monday.Laè piuttosto recente. Nel 2013 nasce infatti grazie ad un'innovativa intuizione di Reghelin e dei suoi soci Davide Baù e Andrea Boffo. Analizzando attentamente il mercato si accorsero che in Italia mancava un portale dove trovare codi sconto attivi e funzionanti aggiornato quotidianamente. La start up divenne in breve tempo una realtà di successo, che oggi vanta collaborazioni proprie con, grazie ai quali pubblica coupon di diversa natura molto richiesti dal pubblico.Il cliente 2.0 consulta la rete prima di fare qualsiasi tipo di acquisto sia per cercare informazioni sui prodotti che per trovare il prezzo più concorrenziale. Se a questo si aggiunge la possibilità di avere ancora più vantaggi grazie ai pochi e semplici clic che servono per inserire il codice, si evince facilmente il perché del successo di questa iniziativa.sono quelli utilizzabili, il più grande negozio del web. Seguono quelli che avvantaggiano lo shopping su Groupon, il sito nato sull'idea degli acquisti di gruppo. Questo propone un numero limitato di deal (offerte) per comprare beni o servizi offerti anche da esercenti della propria città.Susi trovano anche sconti dedicati al setto auto e moto, da copiare e incollare nell'apposito spazio dedicato in cassa, per acquistare tutto ciò che serve alla manutenzione del tuo mezzo preferito. Sono molti i negozi di ricambi che pubblicano promozioni dedicate agli amanti dei motori. Non solo, anche i professionisti del settore, come gommisti e meccanici, propongono servizi in offerta speciale ai possessori dei codici promozionali.Come ammette anche Alberto Reghelin, l'Italia è un paese con un basso numero di giovani, notoriamente i più inclini all'acquisto online, ma nonostante questa difficoltà il settore si considera in espansione. Il target di riferimento, circa l'80% degli utilizzatori, spazia dai 18 ai 44 anni con un picco nella fascia 25 - 34.Per andare incontro alle esigenze di più persone il possibile, il CEO ha dichiarato, senza lasciare trapelare dettagliate informazioni, che ci sarà una crescita di Piucodicisconto.com anche fuori dalla realtà digitale.