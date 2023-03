La Festa del Cioccolato a Pozzuoli

Informazioni, date e orari della Festa del Cioccolato

La dolcezza del cioccolato artigianale invade il centro storico dicon la terza edizione della, in programma nel fine settimananella centrale Piazza della Repubblica.In mostra, e pronte da gustare, ci sono le creazioni deiprovenienti da tutta Italia, al latte, fondente, pralinato, in tavoletta o sotto le sembianze dei personaggi dei cartoni animati o oggetti di uso comune.Una speciale attenzione è dedicata ai bambini, i quali possono partecipare, gratuitamente, ai corsi dei laboratori didattici, dove apprendere come dal seme di cacao, "nasce" poi il cioccolato.Patrocinata dal Comune di Pozzuoli, la Festa del Cioccolato è organizzata dall’Associazione Arti Mestieri Tradizioni Folclore e dall’Associazione Nazionale Cioccolatieri: Festa del Cioccolato: Piazza della Repubblica, Pozzuoli (Napoli).: dal 3 al 5 marzo 2023.: ingresso libero.: festival gastronomico.: apertura al mattino dalle ore 10 fino a tarda sera.Maggiori informazioni sulla pagina Facebook dedicata.: siamo a circa 20 km da. Dal capoluogo partenopeo per raggiungere Pozzuoli si può seguire la A56.