La Giostra de le Castella a Caldarola

Programma

Informazioni, date e prezzi della Giostra de le Castella

Calendario delle aperture

Luglio 2024 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Agosto 2024 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

La 34° edizione della Caldarola (provincia di Macerata ) è in programma ilcon una ricchissima agenda dove si mescolano arte, cultura, spettacoli e storia, senza sottovalutare l’aspetto culinario che da sempre accompagna la manifestazione.Cuore della festa e della rievocazione è la(rispettivamente Croce, Vestignano, Pievefavera, Valcimarra e Caldarola), che come ogni anno si affrontano per aggiudicarsi l’ambitoSi inizia(ore 17) con il, mentre alle ore 19:30 apre la Taverna del Viandante per saziare l’appetito dei visitatori. A seguire, spazio alla prima tornata della sfida di tiro alla fune e al concerto deiIl weekend successivo si apre il venerdì con ile prosegue il sabato con concerti, e lo spettacolo di fuoco, mentre la domenica tocca di nuovo al corteo storico in abiti d’epoca e finalmente alla(ore 17), prima di lasciare spazio allo spettacolo serale con trampoli, fuoco e luce pirotecnica. Ma vediamo nel dettaglio il calendario completo della manifestazione.Ore 17 Corteo storico e Giuramento dei Priori. Sfilata con abiti d’epoca, Giuramento dei Priori de le Castella, esibizione dei Tamburini di Caldarola, Musici e sbandieratori Città di Fabriano.Ore 19:30 Apertura Taverna del Viandante.Ore 21 Gara di tiro alla fune, 1° tornata.Ore 22 Mortimer Mc Grave in concerto - Celtic Rock Music.Ore 19:30 Apertura Taverna de La Luna.Ore 21:30 Palio dei Bmbini.Ore 19:30 Apertura Taverna de La Luna.Ore 21:30 Musica in Taverna con Sambene (tradizione, folk e musica d’autore).Ore 22:30 The Tempest, spettacolo a cura della Compagnia Accademia Creativa di Bastia Umbra.Ore 16 Corteo Storico. Sfilata con abiti d’epoca, spettacolo dei Tamburini di Caldarola, Gruppo Storico “La Pandolfaccia” di Fano.Ore 17 Giostra de le Castella: Certamen Cursus Ferentium, tiro alla fune (2° tornata e finali), taglio del tronco, la bella lavandaia, assegnazione del Palio.Ore 19:30 Apertura Taverna de La LunaOre 22 Don Chisciotte – L’Incanto del Cavaliere. Spettacolo a cura della Compagnia Accademia Creativa di Bastia Umbra.Ore 23 Festeggiamenti - DJ Set con Emiliano Effe.: Giostra de le Castella: Piazza Vittorio Emanuele II, Caldarola (Macerata).: 28 luglio, 2-3-4 agosto 2024.: ingresso gratuito.: maggiori informazioni sono disponibili sulla pagina Facebook della Pro Loco.: Caldarola si trova circa 30 km a sud-ovest di Macerata,d a dove si raggiunge percorrendo la SS77 var.Per chi viaggia sull’autostrada A14, uscita a Civitanova Marche e proseguire sulla SS77 var.Per chi arriva in treno, la stazione più vicina è quella di Tolentino