Quali sono le spiagge più belle di Pantelleria?

Le spiagge più belle di Pantelleria sono un richiamo irresistibile per i tanti visitatori che ogni anno scelgono di trascorrere le vacanze estive in questo gioiello nel cuore del. Siamo infatti in un’isola di appena 80 km² posta tra la Sicilia – da cui dista circa 110 km – e la costa della Tunisia , distante appena 65 km in linea d’aria.A Pantelleria ci si viene per l’atmosfera rilassata e una gastronomia eccezionale che fonde influenze siciliane e arabe, ma soprattutto per il mare: è innegabile che siano proprio lee l’che le bagna a fungere da traino per il turismo estivo.È bene sapere che, trattandosi di un’isola vulcanica,. Si tratta infatti per lo più di accessi al mare rocciosi, dove si può comunque trascorrere una giornata prendendo il sole e facendo il bagno in un’acqua cristallina come poche altre.Le coste dell’isola sono tendenzialmente basse a nord, mentre nella parte meridionale si trovano più scogliere e falesie a picco. In totale, si contano circa– o luoghi di balneazione, se preferite – tra cui scegliere il proprio angolo di tranquillità. Di seguito ve ne raccontiamo alcune nel dettaglio.Nel nord di Pantelleria, la spiaggia del Bue Marino è una delle più frequentate sia dai turisti che dalla gente del posto.Qui le rocce sono il risultato del processo di solidificazione di antiche lave basaltiche alle quali è stato aggiunto qualche leggero intervento dell’uomo come alcuni ripiani in cemento e diversi gradini per facilitare l’accesso ai visitatori.Il fondale è basso e dolcemente digradante, per cui è indicato anche per le famiglie con i bambini.Paesaggisticamente la Balata dei Turchi è probabilmente la spiaggia più bella di Pantelleria. Siamo all’estremo sud dell’isola, in uno scorcio incastonato tra le falesie di roccia e la macchia mediterranea. È da una lastra (detta balata) di colata di lava dove i bagnanti stendono a prendere il sole che si accede all’acqua, limpida e dalla mille sfumature di azzurro.Trovandosi lontana dal centro abitato e in una zona completamente selvaggia, per raggiungere la Balata dei Turchi è preferibile avere a disposizione un mezzo per percorrere la strada sterrata che arriva fino a qui.Questa spiaggia è molto facile da raggiungere e vi si accede direttamente dalla strada perimetrale che fa il giro dell’isola. Siamo nel nord-est di Pantelleria, non distanti dall’aeroporto e dal lago Specchio di Venere.Kartibuale è una distesa di lava pianeggiante particolarmente comoda e fruibile dai bagnanti, lambita da un mare tendenzialmente calmo.Vicina a Kattibuale, la Cala Cinque Denti, ma solo dal mare, nonostante sia visibile dalla strada. Tra rocce scure e alte scogliere, la cala è frequentata da turisti con piccole imbarcazioni che si fermano qui per un bagno nell’acqua limpida e color smeraldo.La spiaggia di Martingana si trova nel sud-est di Pantelleria e presenta un piccolo porticciolo (o meglio, uno scalo di alaggio) dove attraccano le barche tra le rocce. Qui si fa il bagno in relativa tranquillità, visto che la caletta è riparata dai venti di tramontana.L’Arco dell’Elefante è l’: si tratta di uno scoglio di roccia lavica scavato dal mare a formare un arco che si immerge in acqua nell’est dell’isola. Sicuramente suggestivo da ammirare e fotogenico all’ennesima potenza, l’Arco dell’Elefante è una meta molto amata dai turisti che vogliono fare un bagno in uno scenario incantato con l’immancabile foto ricordo.All’estremità opposta della stessa baia si trova il Faraglione, altro simbolo dell’isola.Cala Tramontana e Cala Levante sorgono nell’est di Pantelleria, a poche centinaia di metri dall’Arco dell’Elefante. Le due spiagge sono di fatto adiacenti, anche se separate da un piccolo promontorio, perché unite da una strada interna. In entrambe le calette ci sono dei moli di cemento utilizzati per l’attracco delle piccole imbarcazioni, ma in estate questi diventano di fatto spiaggette sulle quali stendersi a prendere il sole. Oltre allo scalo di alaggio, qui si trovano anche diversi dammusi nei quali è possibile pernottare e altre strutture turistiche come ristoranti eDi fronte a Cala Levante si eleva dall’acqua il, mentre dalla parte opposta della baia troviamo l’Arco dell’Elefante.Cala Tramontana è particolarmente indicata per i bambini, visto che il suo fondale digrada dolcemente, mentre Cala Levante è famosa per gli scenari sottomarini che richiamano appassionati di diving eData la loro particolare posizione, quando il mare è agitato a causa del vento in una cala, è tranquillo nell’altra.Cala Cottone è una piccola insenatura nell’est dell’isola, utilizzata in passato come porticciolo per il trasporto del cotone coltivato a Pantelleria. La caletta si raggiunge percorrendo a piedi uno stretto sentiero tra le rocce e la macchia mediterranea. Una volta giunti sulla spiaggetta fatta di ciottoli e pietre più o meno grandi, ci si può godere il mare in una location che spesso garantisce la quasi totale solitudine.La cala di Nikà si trova lungo la costa sud-ovest di Pantelleria, di cui è una delle spiagge più famose e frequentate.Caratteristica di questo posto, oltre a un mare limpido dalle mille sfumature, è la presenza di, raggiungibili a nuoto, che fuoriescono calde dal fondo del mare.La cala è abbastanza semplice da raggiungere e i grandi scogli sono più “comodi” per stendersi rispetto ad altre cale dell'isola. Per chi vuole, si può visitare Nikà anche come tappa di un’escursione in barca.Il villaggio di Gadir è conosciuto per le suenella roccia al termine del molo. Oltre a quelle più piccole che permettono il bagno a una sola persona per volta, c’è anche una vasca più grande, costruita dall’uomo, che consente la balneazione a più persone contemporaneamente.Nella zona del porticciolo ci sono altre tre piccole vasche scavate direttamente sulla banchina, a sua volta attrezzata con una pedana in legno dove stendersi a prendere il sole.Shurhuq è uno dei pochidi Pantelleria. Siamo sulla costa ovest, dove questo stabilimento balneare ha realizzato una pedana in legno direttamente sugli scogli, sulla quale affitta lettini e ombrelloni. Il lido funziona ovviamente anche come bar e ristorante sia di giorno che di sera ed è molto frequentato all’ora dell’aperitivo per l’impagabile vista sul tramonto.Ebbene sì, Pantelleria è l’unica tra le piccole isole del Mediterraneo ad avere un lago naturale. Non solo: è qui che si trova l’unica, ideale per chi cerca un po’ di comodità.Si può fare il bagno nelle acque calde del lago Specchio di Venere e prendere il sole in tranquillità, circondati da un paesaggio naturale d’eccezione immersi nel verde, magari godendosi i benefici dei fanghi e delle sorgenti termali che si trovano proprio sulla riva. Se ti interessa l'argomento, ne parliamo anche nel nostro articolo sui laghi più belli della Sicilia