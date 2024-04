Casa Batlló, a Barcellona: il capolavoro di Gaudì, Patrimonio Unesco

Casa Batlló: curiosità e caratteristiche

Visitare la Casa Batlló: il tour immersivo

Informazioni pratiche, orari e prezzi per visitare la Casa Batlló

Tra le meraviglie di, una delle più fotografate e visitate in assoluto è la curiosa, una perla dello stile modernista barcellonese, progettata e realizzata tra il 1904 e il 1906 dall'eclettico architetto, incaricato dalla ricca famiglia– proprietaria dell'immobile che qui sorgeva fin dal 1877 – di ristrutturare l'edificio.La casa è situata nel cuore dell'elegante, nel quartiere borghese de. L'isolato in cui sorge è chiamato la, che deve tale denominazione a un gioco di parole in spagnolo (manzana significa sia isolato che pomo) e che si fregia di ospitare altri importanti e caratteristici edifici come laideata da Cadafalch e laprogettata da Domènech i Montaner. Con le sue linee sinuose, i suoi elementi strutturali che paiono esseri viventi, la Casa Batlló si pone come capofila dell'espressione artistica e architettonica barcellonese allo stesso tempo, creando un universo fantastico e simbolico al quale è difficile rimanere indifferenti.Conosciuta comunemente come(rispettivamente "casa delle ossa" e "casa del drago") dagli abitanti locali, cela al di là della sua straordinaria facciata modernista un mondo completamente da scoprire al suo interno, dove interessanti soluzioni architettoniche si fondono a sorprendenti dettagli stilistici. È un'esplosione di forme stravaganti, luci, colori, decorazioni e invenzioni, innovazioni tecniche e amore per l'arte che rendono l'edificio un vero e proprio viaggio onirico all'insegna dell'eleganza.Tra le sale e gli angoli più sorprendenti da visitare, non si possono dimenticare il(la Planta noble) dove un tempo risiedeva la famiglia Batlló, il(azotea), i famosi(las chimeneas), il(el desván, un tempo utilizzato come lavanderia e ripostiglio) e il. Ognuno di questi luoghi proietta il visitatore verso nuove sfumature del mondo naturale ideato dal genio di Gaudí. Alcune innovazioni tecniche della casa sono ancora oggi utilizzate e fonte d'ispirazione per gli architetti d tutto il mondo, dalla cattura della luce esterna alle tecniche di ventilazione interna.Pochi metri sopra il Passeig de Gràcia si apre spavalda unacon lo scopo per niente celato di vedere ed essere visti, le cui finestre sono regolate da un sistema di pesi e contrappesi che determinano l'alzata e l'abbassamento dei vetri.Ladell'edificio si completa con grandi finestroni di forma ovale e colonne di pietra che rimandano alladi un qualche animale mitico, balconi che sembrano maschere, un tetto squamato che ricorda il(contro cui combatté San Giorgio, noto per la ricorrenza della) e una torretta sovrastata da unache richiama i quattro punti cardinali. La superficie ondulata della facciata è rivestita – come in un mosaico – di frammenti di vetro e ceramica (impossibile qui non pensare a un'altra grande opera di Gaudí: il).Dall'atrio posto al pianterreno si parte alla scoperta dei diversi piani e delle stanze della casa, salendo per lailluminata dai lucernari a forma die affiancata da un passamano che ricorda la spina dorsale di un grande animale e che si intrufola in passaggi impensabili, dando l'impressione di trovarsi in un fantasticoLa particolare struttura degli– che rimandano ancora una volta a un immaginario– non hanno una semplice funzione estetica e retorica: una soluzione tecnica di questo tipo permette di eliminare le colonne e di sostenere da sola il tetto dell'edificio. Niente all'interno o all'esterno della Casa Batlló è casuale o un semplice capriccio estetico, bensì ogni soluzione è frutto di un progetto artistico e architettonico preciso. Anche i sinuosi comignoli sul tetto sono pensati in senso funzionale; il vento non può infatti impedire l'uscita del fumo grazie ai cappellini ricoperti di(la tecnica gaudiana del mosaico di ceramica e vetro) che essi possono elegantemente esibire.È risaputo che Antoni Gaudì non amasse affatto le linee diritte e ogni aspetto strutturale ed estetico richiama questo suo amore per le curve. Dallache conduce al primo piano alche sembra chiudersi attorno al lampadario a forma di Sole, dalle trasparenze del pavimento alle finestre, tutte le forme della casa sono un invito alla sinuosità.La superficie complessiva dell'edificio supera i 5.000 metri quadrati ed è visitabile quotidianamente dalle ore 9 alle 22 (salvo particolari manifestazioni di carattere culturale). La proprietà della casa non è più della famiglia Batlló, che la cedette negli anni Cinquanta anche a causa degli ingenti danni subiti durante la Guerra Civile, periodo nel quale ospitò anche numerosi rifugiati. A partire dagli anni Novanta appartiene alla società Casa Batlló S.L. (di proprietà della famiglia Bernnat), che si è impegnata nel recupero dell'antico splendore sia dal punto di vista estetico-artistico che strutturale. Nel 2005 Casa Batlló è stata inserita nella lista delDopo i recenti lavori di restauro, oggi scoprire l’edificio è diventata un’esperienza più completa grazie a unnel capolavoro di Gaudí. Si conosce così la sala principale della casa della famiglia Batlló e ci si immerge in due sale uniche al mondo: lae la. La prima è un “tuffo” in una cupola di 1.000 schermi che conduce alla fonte di ispirazione dell’architetto, la natura, mentre Gaudí Cube offre un viaggio nella sua mente attraverso un'opera pionieristica del new media artist Refik Anadol.La magia di Casa Batlló si scopre anche con i contenuti diche introduce all'universo creativo di Gaudí, permettendo di fare un salto indietro nel tempo di 100 anni per scoprire lo splendore del Modernismo. Inoltre, diverse produzioni audiovisive sorprendono i visitatori rivelando le storie che Casa Batlló racchiude tra le sue mura e le persone che ci hanno vissuto in passato.Anche grazie a queste soluzioni, tra i numerosi premi ricevuti, l’esperienza immersiva della visita alla Casa Batlló ha ricevuto nel 2022 il premio(Museums & Heritage Awards).Passeig de Gràcia 43, L'Eixample, Barcellona.aperto dalle ore 9 alle 22 tutto l'anno (ultimo ingresso ore 20:45).La visita dura circa 1 ora e 15 minuti.i prezzi partono da 25 € per gli adulti per la visita generale, con opzioni 2x1 per i residenti in Spagna e bambini gratis fino ai 12 anni.La tabella completa dei prezzi si può consultare sul sito ufficiale.I biglietti si possono comprare sia online che alla cassa sul posto.maggiori informazioni, FAQ e dettagli sono disponibili sul sito ufficiale , tel. +34 93 216 03 06.il quartiere dell'Eixample è comodamente raggiungibile con una passeggiata dal centro (ad esempio dalla Rambla o dal Barrio Gotico).In metropolitana: fermata Passeig de Gràcia (L2, L3 e L4).In treno: Estación Passeig de Gràcia (RENFE) ed Estación Provença (FGC).In autobus: linee H10, V15, 7, 22 e 24.Barcelona Bus Turístico (percorso rosso e blu) Casa Batlló - Fundació Antoni Tàpies.City Tours (Barcelona Tours) fermata 3 A, Passeig de Gràcia - Casa BatllóBarcelona Guide Bureau.