La Fiaccolata di Solferino

La sera dimigliaia di persone si danno appuntamento a Solferino (provincia di Mantova) per la tradizionale, che celebra l’idea del Movimento e che illuminerà le stesse strade percorse dalle donne e dagli uomini che nel 1859 prestarono soccorso ai feriti dell’omonima battaglia - tra le più sanguinose del nostro paese -, in ricordo di tutti i feriti di ogni tempo e dell'orrore della guerra.Il 24 giugno 1859, infatti, furono oltre 230.000 i soldati austriaci e franco-piemontesi che si fronteggiarono sui campi di Solferino e di San Martino (quest'ultima affidata alle truppe di Vittorio Emanuele II) ed è qui che si fa risalire laper iniziativa di, un filantropo svizzero che incitò i soccorritori a occuparsi di tutti i feriti, indistintamente dalla nazionalità o dallo schieramento.L'appuntamento quest’anno assume un valore speciale per la ricorrenza del, un'istituzione ancora oggi fondamentale in ogni parte del mondo. L'idea di un soccorso "super partes", di un simbolo capace di superare l'odio (la croce rossa è stata affiancata nel tempo dalla mezzaluna rossa e dal cristallo, proprio per non generare esclusioni legate a simboli religiosi) era valsa il Primo Premio Nobel per la Pace a Jean Henry Dunant, ma soprattutto ha dato vita alla più grande organizzazione umanitaria al mondo.L’evento si aprirà ufficialmentecon il, invece, giornata dedicata alla Siria con l’inaugurazione di una mostra fotografica e la proiezione del documentarioPrevisto anche il convegno sul volontariato, dal titolosarà aperto il Villaggio CRI con numerosi stand, giochi interattivi e appuntamenti associativi.è in programma il workshop “Giovani & Movimento”, prima del gran finale con la tradizionale fiaccolata, lungo il tragitto percorso dai soccorritori che trasportarono i feriti durante la battaglia. Un appuntamento unico e suggestivo, illuminato dalla luce di migliaia di fiaccole che, insieme all’entusiasmo dei volontari, farà rivivere la magia di una storia ormai secolare.: Fiaccolata: Piazza Castello, Solferino (Mantova).: 21 giugno 2025.: ingresso gratuito.L'iscrizione alla fiaccolata e la prenotazione della fiaccola sono disponibili fino al 22 giugno.: gli appuntamenti di contorno si svolgono dal 19 al 23 giugno.La cerimonia della fiaccolata di Solferino 2024 comincia sabato 21 giugno alle ore 18 in Piazza Castello. A seguire, partenza della fiaccolata, che arriverà al Parco Pastore di Castiglione delle Stiviere.Maggiori informazioni e il programma completo sono disponibili sulla pagina Facebook e sul sito della CRI.: Solferino si trova circa a metà starda tra Mantova (40 km) e Brescia (44 km).Per chi viaggia sull'autostrada A4, uscita al casello di Sirmione.