Südtirol Gardenissima, lo slalom gigante più lungo al mondo

Gardenissima: la gara e il programma

Gli atleti

Donne: Nadia Delago, Nicol Delago, Elsa Platino, Christina Ager (Aut), Daniela Holzmann (Ger) e Michi Heider (Aut).

Uomini: Alex Vinatzer, Mattia Cason, Christof Innerhofer, Alex Hofer, Florian Schieder, Dominik Paris, Daniel Hemetsberger (Aut), Julian Rauchfuss (Ger) e Simon Jocher (Ger).

Ski Legends: Kristian Ghedina, Szafranski Marcin, Oskar Delago, Lukas Perathoner, Isolde Kostner, Verena Stuffer, Daniela Ceccarelli, Paola Magoni, Daniela Zini, Brigitte Obermoser, Daniela Schuster, Andrea Fischbacher, Meike Pfister e Häusl-Leins Regina.

Informazioni, date, orari e prezzi di Gardenissima

Calendario delle aperture

In Val Gardena , come da tradizione, si svolge la, la famosa gara nella quale tutti gli sportivi possono misurarsi con loe sfidare alcuni atleti che partecipano alla Coppa del Mondo di Sci, ma anche vecchie glorie della categoria Ski-Legends.L’appuntamento è pered è di fatto l’ultimo grande evento della stagione sciistica, anche se gli impianti in Val Gardena rimangono aperti fino all’11 aprile.Gardenissima giunge quest’anno alla 25° edizione (nacque nel 1997) e propone un percorso di. La partenza è sulla vetta del(2.518 m s.l.m.). Il numero di partecipanti è limitato a 700: tra questi ci sono semplici amatori, professionisti e persone di tutte le età.Dai due cancelletti (uno rosso e uno blu) partono due atleti su un tracciato di, il quale dopo 1.500 metri si unisce e diventa un, per un tempo di percorrenza sui 3 minuti. L'arrivo si trova corrispondenza della stazione a valle della cabinovia, nel comune di Selva Val Gardena (1.485 metri s.l.m.).Si comincia presto al mattino:i 700 partecipanti provenienti da 15 Paesi si ritrovano in pista per la ricognizione. La gara iniziae termina entro mezzogiorno, in modo da consentire a tutti di avere condizioni di pista ideali.A seguire, lasi svolge alle ore 15:30 presso il Centro Iman a Santa Cristina . Dopo la gara, al Ponte “Col da Mulin” (di fronte al Bar La Stua) a Selva Val Gardena è in programma unacon musica dal vivo animata dai "Die Partyhirschen" e Melissa Naschenweng, più i DJ Set di DJ Simon e Diegopesx.si torna in pista, ma questa volta la gara è tra i più piccoli: laè infatti riservata ai prossimi campioni dello sci. Partenza alle ore 8:30 per i 350 piccoli atleti di 10 Paesi che si sfidano in uno su un percorso di 2 km, con un dislivello di 463 metri.Come detto, oltre ai semplici appassionati, prendono parte a Gardenissima ancheche partecipano alla Coppa del Mondo di Sci. Ecco i nomiper questa edizione 2023:Südtirol GardenissimaCol Raiser, Selva di Val Gardena (Bolzano).1-2 aprile 2023.registrazione entro l’11 gennaio 2023: 70 euro.registrazione dopo il 12 gennaio 2023: 85 euro.Sabato 1 aprile partenza Gardenissima alle ore 7:30.Domenica 2 aprile partenza Gardemnissma Kids ore 8:30.Maggiori informazioni e programma completo sono disponibili sul sito ufficiale in auto si raggiunge la Val Gardena dall’autostrada del Brennero (A22). Dall’uscita “Chiusa–Val Gardena” si seguono le indicazioni per Ortisei, S. Cristina e infine Selva Gardena. Diversamente, venendo da sud, si può uscire dall'autostrada all'uscita Bolzano-Nord, quindi svoltare a sinistra proseguendo fino a Ponte Gardena e prendere poi la SS242 per la Val Gardena.In treno: dalle stazioni di Bolzano e Bressanone partono diversi autobus per la Val Gardena. Alcuni alberghi provvedono direttamente al trasferimento da/per la stazione.