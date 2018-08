Mercatini di Natale a Norimberga (Nurnberg Christkindlesmarkt)

La guerra aveva devastato Norimberga, radendola completamente al suolo, ma l'orgoglio del popolo della Baviera aveva provveduto subito a ricostruire, fedelmente, il centro cittadino, ripristinando subito anche le tradizioni secolari di questa bella città.

Nel cuore di Nürnberg, per noi italiani Norimberga, ogni anno si replica l'antico e tradizionale Mercatino di Natale, nella magica scenografia della Hauptmarkt (la grande Piazza del Mercato), meglio noto come Christkindlesmarkt, il "mercatino del Bambin Gesù”. Una manifestazione da non perdere, che offre le sue tipiche e storiche bancarelle per la delizia dei visitatori provenienti da ogni parte del mondo.



Il programma della manifestazione, uno dei mercatini di Natale più importanti della Germania, si ripete immutabile da svariati secoli: come da tradizione.

Il venerdì precedente alla prima domenica d'Avvento, puntuale alle 17:30, l’Angelo del Natale apre il mercato, recitando il solenne prologo dalla tribuna della chiesa di Nostra Signora. E come ogni anno, giunti alla vigilia di Natale, saranno quasi tre i milioni di visitatori provenienti da tutto il mondo che avranno assaggiato i piaceri del Nürnberger Christkindlesmarkt.



Sono almeno 180 le bancarelle di legno, decorate con festoni di stoffa rossa e bianca, presenti nella grande piazza, e che hanno dato il nome al Mercatino di Natale di "Piccola Città di Legno e di Tessuto". I titolari degli stalli presentano esclusivamente merci e prodotti tradizionali: il pan di zenzero piccante di Norimberga, pani di frutta, vari prodotti da forno e dolci tipici di Natale, articoli natalizi come angeli dell’albero di Natale, presepi, alberi di Natale, candele, giocattoli, nonché arti e prodotti artigianali. I souvenir preferiti includono "gli omini dolci di Norimberga" (Zwetscghgenmannle), piccole figure fatte con prugne secche, e naturalmente, a titolo di ristoro, vi sono involtini tipici di Norimberga con salsicce arrosto e tazze di Glühwein, il classico vin brulé.

Il personale del Dipartimento del Mercato mantiente un ferreo controllo sulla “Hauptmarkt” e sui prodotti in offerta, e quindi in accordo alla tradizione, sono assolutamente vietate le decorazioni in plastica così come anche i jingles no-stop natalizi e le giostrine non legate direttamente alla tradizione del mercatino. Non troverete quindi prodotti Made in Cina o Made in Asia al Christkindlesmarkt.



A garantire il massimo di qualità tra le bancarelle, i proprietari degli stalli del mercatino competono per aggiudicarsi il titolo di quello più bello ed elegante, in premio gli ambiti riconoscimenti conferiti dall’amministrazione comunale che consegna gli omini di prugna in oro, argento e bronzo per gli stalli meglio mantenuti ed allestiti.

Il Mercatino di Natale di Norimberga con la sua immagine tradizionale è stato anche un modello per gli altri Mercatini di Natale, e la "piccola città di Legno e del Tessuto" è stata anche molto richiesta come uno scenario pittoresco per le produzioni televisive.



Anche a livello storico il Mercatino di Natale di Norimberga si distingue per la sua lunga tradizione: è una delle più antiche fiere di Natale della Germania. Il primo evento pre-natalizio a Norimberga nella piazza principale del mercato risale alla metà del 16 ° secolo. La prima citazione scritta è datata 1628.



Il momento clou dell’evento è comunque il prologo iniziale: ciò che accade il venerdì pomeriggio che precede la prima Domenica d'Avvento, è un evento impressionante, sia per le persone di Norimberga che per i numerosi turisti che vi accorrono.



Le persone affollano la piazza del mercato tra le bancarelle del mercato di Natale. I bambini aspettano con il collo e lo sguardo rivolto in alto verso la galleria oscura della chiesa di Nostra Signora. Alle 17:30 in punto uno squillo di trombe annuncia il canto del "Junge Chor Norimberga", un coro di voci bianche che intona musiche natalizie, ed infine le luci vengono accese. Tra le luci brillanti sorge l’Angelo di Norimberga sulla galleria e recita il suo famoso prologo, sancendo l'apertura del Christkindlesmarkt, il Mercatino del Bambin Gesù del Natale di Norimberga.



Tra gli appuntamenti tradizionale del Mercatino di Natale, segnaliamo “La processione delle lanterne verso il castello” che si tiene di giovedì quando migliaia di bambini con lanterne autocostruite partiranno dal ponte Fleischbrücke, passeranno attraverso il mercatino del Bambin Gesù (Christkindlesmarkt), fino a raggiungere il vastello.



Ogni giorno invece, dalle 13:30 alle 18:30 il Museo delle Comunicazioni mette a disposizione del pubblico un diligenza postale storica, trainata da una coppia di cavalli, completa di cocchiere e postiglione vestiti con uniformi d’epoca. Le corse fanno la gioia dei bambini ma anche degli adulti che gli accompagnano.

Da segnalare anche che da tanti anni si svolge anche il Mercatino internazionale delle città gemellate presso la piazza del Municipio, non distante dal Christkindlesmarkt. Il sito offre una particolare atmosfera natalizia internazionale, con bancarelle da tutto il mondo e delle città gemellate con Norimberga.



Durante l’Avvento merita una visita anche il Cortile degli artigiani (Handwerkerhof), sito sotto l’imponente torre Königstor: tra addobbi e illuminazioni ospita piccoli ma raffinati negozi di artigianato e non mancano locali e ristoranti con specialità tipiche, ristoranti e locali che offrono le prelibatezze della tipica cucina

