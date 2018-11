Natale a Poffabro (Frisanco): presepe tra i presepi

Poffabro, presepe tra i presepi

Calendario delle aperture

Dicembre 2018 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Gennaio 2019 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

A Poffabro il Natale assume una magia particolare, grazie alla XXII edizione della manifestazione “In effetti non è facile trovare una scenografia migliore per celebrare il Natale che sta per arrivare.Sotto le pendici rocciose del Monte Raut, che supera i 2.000 m di altezza, il borgo storico di Poffabro durante l'Avvento assume un fascino aggiuntivo.Sono oltre unche costellano le strade, affacciandosi da finestre e ballatoi, e che si aprono dentro i silenziosi cortili, come tanti brillanti contenuti in uno scrigno di pietre e rocce. Ci troviamo nel, in provincia di Pordenone , nellaformata dal torrente omonimo - incontaminato tributario di destra del fiume Meduna.Siamo a pochi chilometri dalla pianura e dalla città di, ma qui il paesaggio è già aspro e solenne e nel mese di dicembre gliper la presenza delle prime nevi invernali..L'evento ha trovato in Poffabro il suo perfetto scenario. Ogni anno i visitatori superano abbondantemente le 20.000 unità e il paesino si trasforma in un museo all'aria aperta, dove i vicoli accolgono una tradizione tipicamente furlana, quella della rappresentazione della natività in uno stile semplice, prettamente rurale, ma profondamente radicato nella cultura alpina.Poffabro incanta per la sua straordinaria integrità urbanistica e per il colore delle pietre che riprende quello delle montagne; non a caso è considerato uno dei borghi più belli del Friuli-Venezia Giulia La manifestazione durae ospita una serie di eventi a tema natalizio, cori, mostre e ovviamente presepi molto diversi tra di loro, sia per quanto riguarda i materiali utilizzati, che per quanto riguarda le dimensioni: ce ne sono di grandi, che coprono metri quadrati di superficie, ed altri minuscoli, costruiti dentro a oggetti di uso comune.E' un vero piacere camminare tra queste strade incantante, magistralmente decorate con frutta e legno, e scoprire i presepi uno alla volta, oltre che avere occasioni di shopping tra i prodotti artigianali della zona e gustare specialità gastronomiche del periodo accompagnate dall'immancabile vin brulè.I presepi rimarrano esposti fino al 13 gennaio 2019.Ti piacciono i presepi? Leggi anche il nostro articolo sui presepi più belli d'Italia Frisanco (Comune di Poffabro, provincia di Pordenone).dall'8 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019.maggiori informazioni sulla pagina Facebook della Pro Loco o su questa pagina Organizzazione a cura della Pro Loco Valcolvera (tel 3479954512 - email: prolocovalcolvera@gmail.com).