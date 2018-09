Mercatini di Natale a Lille (Lilla), Francia

Informazioni utili

E' la città più importante nel nord-est della Francia , e durante il periodo natalizio diventa una delle mete preferite tra francesi, belgi, olandesi, inglesi e tedeschi che qui, grazie alla posizione equidistante da Lille e agli ottimi collegamenti con il treno Eurostar, vengono a trascorrere unper trovare il regalo giusto di Natale.Nel cuore dell'inverno, Lille scintilla e riluccica di vera gioia di vivere. Come per il colpo di una bacchetta magica, la città assume un clima di festa e vi accoglie in un paesaggio invernale. Il suoogni anno ed è anche uno di quelli che si svolge per un arco temporale più lungo.Sullaci saranno 90 casette di legno che pullulano di idee regalo, statuine presepe, decorazioni natalizie e leccornie natalizie. Qui si possono trovare specialità regionali e artigianato di qualità, francese ma anche proveniente da Russia Polonia , e Québec , così come i prodotti dei nativi d'America.Non mancheranno ilo le altre prelibatezze che si possono mangiare sul posto con un bicchiere di vin brulé.Lille è il luogo ideale per fare i vostriLe vetrine dei negozi fanno a gara per essere le più originali, e sono benche offrono qualcosa per tutti i gusti e budget. Ci sono negozi di lusso e boutique di design nella vecchia Lille, grandi magazzini e grandi catene di negozi nel centro della città, le aree pedonali e il centro futuristico Euralille shopping center, mentre quelli in cerca di occasioni e sconti dovrebbero recarsi al multietnico distretto Wazemmes. I negozi sono generalmente aperti dal lunedì al sabato dalle 10 alle 19, così come le ultime tre domeniche prima di Natale.In occasione del Natale, infine, sulla Gran Place una grande ruota panoramica offre una splendida vista sulla città.Mercatino di Natale - Marché de Noël de LillePlace Rihour, Lille (Francia).dal 22 novembre al 30 dicembre 2018 (chiuso il 25 dicembre).dal lunedì al giovedi dalle 11 alle 20;venerdì e sabato dalle 11 alle 21. I sabati di dicembre dalle 10 alle 22.La domenica dalle 10 alle 20.Il 24 dicembre dalle 11 alle 18. Chiuso il 25 dicembre.Il 30 dicembre chiusura alle ore 18.maggiori informazioni sul sito ufficiale Lille è dotata di un aeroporto che si trova ad appena a 7 km di ditanza dal centro. Considerando la disponibilità di voli dall'italia la soluzione miglioreè forse quella di volare in Belgio , scalo di Bruxelles-Charleroi, che dista poco più di mezz'ora da Lille. In alternativa si può andare in treno via Parigi , che si trova a poco meno di 2 ore di viaggio da Lille.