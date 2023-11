Mercati di Natale ad Avignone, Provenza. Avvento in Francia

Informazioni, date e orari dei mercatini di Natale di Avignone

Calendario delle aperture

In Provenza, la tradizione religiosa del Natale indica che la festa dovrebbe durare 40 giorni e terminare con la. All'aspetto più tradizionale si è aggiunto negli ultimi anni il periodo did'ispirazione germanica, che si sta imponendo anche a latitudini più meridionali, come ad esempio ine in particolare ade adAvignone si addobba come sempre per le feste di Natale accogliendo i visitatori con le sue luci, i suoi profumi e numerosi eventi che durante le festività movimentano le strade della Città dei Papi.Ilprincipale si svolgein Place Saint-Jean le Vieux: è il, aperto tutti i giorni.La visita in città può prevedere anche il, un percorso che offre la scoperta di vari presepi illuminati e animati, in cui si combinano belle statuine tradizionali con innovazioni più tecnologiche. Come ogni anno uno dei presepi più suggestivi è quello che viene allestito al Palais du Roure, in rue du Collège du Roure n°3.Sono previste sfilate natalizie, giostre, ma anche danze popolari e canti per creare l'atmosfera. È una grande occasione per visitare il centro della città per scoprire la magia di luci e di godere di alcuni piaceri della stagione invernale provenzale.Se avete a disposizione tempo a sufficienza vi segnaliamo un'escursione a tema: è quella del, con la ricostruzione di un villaggio provenzale in miniatura. Oltre ad essere animato, sono le sue dimensioni a colpire il visitatore con oltre 80 case, più di 60.000 piastrelle fatte a mano e oltre 1000 statuine, alte mediamente circa 30 cm.Marché de Noël des CommerciantsPlace Saint-Jean le Vieux, Avignone (Francia).dall'1 al 30 dicembre 2023.ingresso gratuito.maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale del Turismo di Avignone.