Il Mediterraneo in nave con Grimaldi Lines: il tuo viaggio all'insegna di comfort, e vantaggi esclusivi

Destinazioni su misura con Grimaldi Lines Tour Operator

Tariffe flessibili, promozioni a tempo e Grimaldi Club: tanti vantaggi esclusivi

Dalle coste italiane alla Grecia e alla Spagna, passando per viaggi a tema e pacchetti personalizzati: le proposte Grimaldi Lines per la tua prossima vacanzaSono sempre più i viaggiatori che scelgono il mare non solo come destinazione, ma come irrinunciabile via per raggiungerla. Una tendenza di mercato rispetto alla qualesi conferma protagonista assoluta nel Mediterraneo, mettendo a disposizione dei turisti del mare collegamenti in nave per Sardegna, Sicilia, Spagna, Grecia e Tunisia, con una flotta moderna e servizi che trasformano la traversata in un’anticipazione della vacanza.Grimaldi Lines è capace di offrire un ricco network di linee marittime, la comodità di viaggiare con l’auto e il proprio animale domestico, e, soprattutto, di distinguersi per l’ospitalità, i servizi di accoglienza e la competenza del personale di bordo.La vacanza inizia già a bordo, grazie a una full experience dove tutto, ma proprio tutto, è pensato per far vivere il viaggio in nave come un’esperienza unica.Grazie a Grimaldi Lines Tour Operator , ogni viaggiatore può abbinare al viaggio in nave Grimaldi Lines una vacanza mediterranea in Sardegna, Sicilia, Spagna o Grecia, completa di soggiorno e personalizzata per ogni esigenza. Che tu stia pianificando una vacanza in famiglia, una fuga romantica o un tour enogastronomico, si può accedere a diverse offerte mirate e flessibili in grado di soddisfare qualsiasi esigenza.Ilè stato ideato proprio per facilitare la scelta, suddiviso per target: famiglie, coppie, viaggiatori con animali, amanti del relax o della natura. I pacchetti a disposizione sono particolarmente comodi e completi, includendo unadi tutte le fasi della vacanza, nonché la presenza di una, servizio sempre più richiesto dai viaggiatori e che permette di partire con tranquillità.Ad arricchire l’offerta della Compagnia e del suo Tour Operator ci sono i viaggi a tema: long week-end a date fisse, con diverso intrattenimento e la possibilità di pernottare in nave ormeggiata in porto con la formula hotel on board. Da “La Nave dei Libri” a “Ballando verso Barcellona”, da “Dance Fit Cruise” agli eventi di Capodanno e Pasqua, a bordo delle navi Grimaldi Lines ce n’è per tutti i gusti e per tutte le età.Per chi sceglie frequentemente Grimaldi Lines, esiste oggi un programma fedeltà che premia la continuità: il. L’iscrizione è gratuita e consente di accumulare “nodi marinari”, punti che danno accesso a codici sconto esclusivi.Il programma si ispira alla gerarchia marinaresca, con livelli che vanno da Sailor a Admiral. Bastano 250 nodi per ottenere un 10% di sconto, mentre con 1.000 nodi si accede a un eccezionale 50% di riduzione sul viaggio (gli sconti sul biglietto si intendono sempre al netto di diritti fissi, costi EU ETS e servizi di bordo).Grimaldi Club è pensato per chi crede nello, nel piacere del viaggio lento, nella contemplazione del mare e nella qualità dell’esperienza a bordo. È un modo per premiare chi vive la traversata come parte integrante della vacanza.La Compagnia offre prezzi flessibili e differenziati in base alla data di partenza e alla diversa tipologia di sistemazione, con l’obiettivo di mantenersi sempre competitiva e conveniente. Grimaldi Lines mette a disposizione tariffe speciali valide tutto l’anno e promozioni a tempo, sempre destinate a target differenti: le offerte si applicano sia su partenze di alta stagione che di bassa stagione e sono pensate per chi è sempre a caccia della soluzione migliore.Insomma, per tutti c’è la vacanza giusta, e fa rima con Grimaldi Lines.