Perché visitare Parigi con i bambini: 5 cose da fare oltre a Disneyland Paris

Viaggiare in treno con TGV INOUI: comfort e praticità per tutta la famiglia

Gli orari del TGV INOUI tra Italia e Francia

5 luoghi di Parigi da scoprire con tutta la famiglia

1. La Città della Scienza e dell’Industria

: 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Parigi Orari : Aperto dal martedì alla domenica, 9:15-18 (19 la domenica)

: Aperto dal martedì alla domenica, 9:15-18 (19 la domenica) Costo: 12€ per adulti, 9€ per bambini, gratis per i minori di 2 anni

2. Il Jardin d’Acclimatation

: Bois de Boulogne, Route de la Porte Dauphine, 75116 Parigi Orari : Aperto tutti i giorni, 11-18 (lun, mar, giov, ven) e 10-18 (sab, dom, mer)

: Aperto tutti i giorni, 11-18 (lun, mar, giov, ven) e 10-18 (sab, dom, mer) Costo: Ingresso 7€, pacchetti attrazioni a partire da 25€

3. Una crociera sulla Senna

: Port de la Conférence, 75008 Parigi (Bateaux Mouches) Orari : Partenze ogni 30 minuti dalle 10:00 alle 22:00

: Partenze ogni 30 minuti dalle 10:00 alle 22:00 Costo: 15€ adulti, 7€ bambini (gratis sotto i 4 anni)

4. Il Museo di Storia Naturale e il Jardin des Plantes

: 57 Rue Cuvier, 75005 Parigi Orari : Aperto tutti i giorni (martedì escluso), 10:00-18:00

: Aperto tutti i giorni (martedì escluso), 10:00-18:00 Costo: 10€ adulti, 7€ bambini

5. Disneyland Paris: la magia a pochi passi dalla città

: Boulevard de Parc, 77700 Coupvray Orari : Aperto tutti i giorni, 9:30-22:00

: Aperto tutti i giorni, 9:30-22:00 Costo: Biglietti a partire da 56€ per adulti, 52€ per bambini

Perfetta per i viaggiatori romantici, amata da tutte le età, Parigi è anche una città straordinaria per le famiglie. La capitale francese, con un'ampia offerta di attrazioni adatte ai più piccoli, che non includono solo il più importante parco divertimenti in Europa, si arricchisce di parchi verdi e musei interattivi, proponendosi come una destinazione perfetta per un viaggio con i bambini. E con la riapertura della tratta diretta TGV INOUI tra Milano e Torino, raggiungere Parigi sarà ancora più facile e comodo. Un viaggio in treno che permette di godersi il percorso senza stress, offrendo maggiore libertà di movimento e un'esperienza rilassante per tutta la famiglia, grandi e piccini.Dopo mesi di interruzione dovuti a una frana nella Valle della Maurienne, è ripreso il servizio ferroviario ad alta velocità SNCF Voyageurs tra Milano e Parigi senza interruzioni, ovvero senza necessità di procedere nella tratta transalpina con mezzi sostitutivi. Con tre viaggi diretti di andata e ritorno al giorno, i passeggeri possono raggiungere la capitale francese in circa 7 ore da Milano eIl treno è la soluzione ideale per le famiglie: niente code ai controlli di sicurezza, più spazio per muoversi e l’opportunità di godersi il viaggio senza preoccupazioni. Inoltre, la possibilità di trasportare bagagli senza costi aggiuntivi e il comfort delle carrozze rendono il TGV INOUI la scelta perfetta per un’avventura in famiglia.I treni TGV INOUI che operano sulla tratta Milano-Torino-Parigi sono organizzati, da questa stagione primaverile 2025, con un ulteriore focus sul comfort e la qualità del servizio: Wi-Fi a bordo sempre disponibile per rimanere connessi con amici, parenti e per esigenze di lavoro, presenza del portale d’intrattenimento on board che permette di accedere a giochi, film, podcast e tantissimi contenuti multimediali, menù italo-francese con un focus su piatti vegani, vegetariani e prodotti sostenibili e biologici, tanti spazi e offerte dedicate alle famiglie che permettono di viaggiare tra le principali città del Nord Italia e la capitale francese a costi davvero competitivi.E in più, con il potenziamento dei collegamenti sulla tratta Milano-Torino-Oulx e i biglietti a partire da 10 euro in seconda classe e 15 euro in prima classe, sarà possibile viaggiare anche tra le località intermedie delle Alpi e godersi una gita fuori porta con tutta la comodità dei rinomati treni ad alta velocità francesi. E grazie alle carte di riduzione, le carte di fedeltà di TGV INOUI Italia, con soli 49 euro l’anno è possibile ottenere sconti del 30% sulla prima classe, del 60% per i bambini tra 4 e 11 anni e del 30% per gli accompagnatori.Grazie alle carte Avantage,(senza posto assegnato), mentre i bambini tra 4 e 12 anni hanno diritto a unosulla tariffa Loisirs, sconto che si applica non solo su TGV INOUI ma su tutti i treni SNCF. Le carte sono disponibili in tre formati: jeune, adulte e senior.TGV INOUI garantisce, con l’avvio della stagione 2025,sulla direttrice Milano Porta Garibaldi - Paris Gare de Lyon. Da Milano i treni partono alle 6.00, alle 12.10 e alle 16.10 con arrivo previsto a Parigi rispettivamente alle 13.30, 19.14 e 23.14.Sulla rotta inversa, i collegamentii alle 6.46, 9.46 e 14.48 per arrivare a Milano alle 13.50, 16.50 e 21.50. Soluzioni ideali per chi vuole spostarsi tra le due città con tappe intermedie a Macon, Chambery, St. Jean de Maurienne, Modane, Oulx e Torino Porta Susa.Uno dei musei più divertenti per i bambini è la, situata nel Parc de la Villette. Qui i più piccoli possono esplorare mostre interattive su scienza, tecnologia e spazio, con esperimenti e installazioni che stimolano la curiosità. Il museo ospita anche un planetario e una sezione dedicata ai più giovani, la Cité des Enfants, progettata appositamente per il gioco e l’apprendimento.Questo parco divertimenti storico, situato nel Bois de Boulogne, è un’ottima alternativa alle grandi attrazioni turistiche. Iloffre giostre, spettacoli, laboratori creativi e persino una fattoria didattica dove i bambini possono interagire con gli animali. Perfetto per una giornata di divertimento all’aria aperta.Un’attività che piace a tutta la famiglia è unaa bordo dei famosi bateaux mouches. I bambini adoreranno vedere i principali monumenti di Parigi da una prospettiva diversa, mentre gli adulti potranno rilassarsi e godersi il panorama. Alcune compagnie offrono anche tour con commenti narrati pensati per i più piccoli, rendendo l’esperienza ancora più coinvolgente.Ilè un luogo magico per i bambini, con una collezione impressionante di scheletri di dinosauri, animali impagliati e mostre interattive sulla biodiversità. A pochi passi dal museo si trova il Jardin des Plantes, un grande parco botanico dove i più piccoli possono correre e giocare tra serre tropicali e un piccolo zoo.Ovviamente, nessun viaggio a Parigi con i bambini può dirsi completo senza una visita a. A soli 35 minuti di treno dal centro città, il parco offre attrazioni, spettacoli e incontri con i personaggi più amati. Con nuove esperienze previste per il 2025, Disneyland continua a essere una delle mete preferite per le famiglie in viaggio.Qualunque sia la vostra idea di viaggio a Parigi, TGV INOUI è la soluzione giusta per spostarvi dall’Italia alla Francia in modo facile, economico e sostenibile. E con la ripresa dei collegamenti diretti tra Milano, Torino e la capitale francese, il 2025 sarà l’anno giusto per scoprire per la prima volta, o tornare, nella Città delle luci.