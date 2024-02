Il Carnevale Acquese o Carvè di Sgaièntò ad Acqui Termi

Storia e tradizione del Carvè di Sgaièntò

Iltorna a sfilare per la 21° edizionenelle strade di Acqui Terme , in provincia di Alessandria . È un appuntamento molto sentito da queste parti, visto che il Carnevale ha radici lontane nel tempo.La prima edizione fu realizzata nele, dato il grande successo, divenne un appuntamento annuale. La festa prevedeva un prestigioso ballo in maschera il sabato sera, mentre la domenica partiva il grande corteo del Re Sgaièntò accompagnato dalla Regina e da centinaia di bambini mascherati per raggiungere Piazza della Bollente, dove con il solenne rito della “scottatura”, ovvero la simbolica ustione con le, il Rè e la Regina diventano sovrani del Carnevale Sgaièntò (ovvero “scottato”). Il significato di questa parola in dialetto locale ricorda proprio la leggendaria usanza di immergere i neonati nella fonte termale per pochi istanti; solo i bambini che sopravvivevano potevano essere veri Sgaientò, cioè acquesi.Dal 2000 vengono recuperati e restaurati alcunirealizzate negli anni ‘80 dal maestro viareggino Beppe Domenici, per essere riassemblati con nuove parti in carta pesta. Oggi il Carnevale Acquese rivive puntualmente ogni anno con una giornata di festa che coinvolge tutto il paese. Di seguito riportiamo il programma dell’edizione 2024.Ore 11 Piazza BollenteCerimonia della Scottatura del Re e della Regina del Carnevale Acquese.Consegna delle chiavi della città a Sua Maestà Re Sgaièntò.Ore 14 Piazzale Don Dolermo (ex Caserma C. Battisti): ritrovo carri allegorici e gruppi mascherati.Ore 14:30 Partenza sfilata con il Corpo Bandistico Acquese, Gruppo Storico Maschere d’Italia, Compagnia Sbandieratori e Musici San Lorenzo di Alba, Banda Folkloristica Città di Barge, Banda Folklore del Roero di Vezza d’Alba con Majorettes, Gruppo S.U.C.A. Band di Oleggio.Ore 17 Piazza Italia: arrivo sfilata e premio al carro più artistico “Trofeo Beppe Domenici”.Piazza Italia, via XX Settembre e Corso Dante: Fiera del Carnevale - Parco giochi gonfiabile – Mercatino degli Sgaièntò.l’evento sarà rimandato aCarnevale Acquese – Carvé di SgaientòAcqui Terme (Alessandria).25 febbraio 2024.ingresso gratuito.maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale e sulla pagina Facebook dedicata.Acqui Terme dista 34 km da Alessandria, da dove si raggiune percorrendo la SP30.Da Asti (41 km) si percorre la SP456 del Turchino.