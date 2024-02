L'inverno in Val di Sole: tra piste da sci e fat bike

Gli sport invernali in Val di Sole: dallo sci alla fat bike!

Laè una splendida valle del; è ubicata fra le Dolomiti del Brenta e il Gruppo dell’Adamello a sud e la Catena delle Maddalene e il Gruppo Ortles-Cevedale a nord. Qui, in qualsiasi stagione dell’anno è possibile trascorrere una bellissima vacanza, rilassante e attiva al tempo stesso.L’estate e l’autunno sono i periodi migliori per praticare l’escursionismo, il ciclismo, la mountain bike e anche il rafting (lungo le rapide del Noce); si possono poi organizzare gite molto interessanti e vedere luoghi naturali davvero bellissimi; una raccomandazione classica è per esempio un’escursione alle cascate di Saènt, che si trovano nella Val di Rabbi, una laterale della Val di Sole.Nella, invece, il territorio si trasforma completamente e diventae se voi siete fra questi allora vi consigliamo vivamente di prenotare questo splendido hotel con SPA in Trentino , proprio in Val di Sole, per l’esattezza a Daolasa di Commezzadura, località i cui impianti sciistici sono collegati a Marilleva e facilmente raggiungibili dalla stazione ferroviaria dove giunge ilLa struttura in questione è il Tevini Dolomites Charming Hotel, un 4 stelle superior particolarmente apprezzato dalla clientela, basta scorrere la pagina delle recensioni.Ai suoi ospiti l’Hotel Tevini offre: una piscina interna con impianto per il nuoto controcorrente, due vasche idromassaggio, getto d’acqua a cascata, piscina esterna, varie saune, bagno di vapore, grotta di ghiaccio, zone relax,(per teenager, per coppie, per future mamme), sedute yoga, area fitness con moderni attrezzi ginnici e vista panoramica e tanto altro ancora.Infine, l’offerta enogastronomica è in grado di accontentare anche i palati più esigenti e anche coloro che soffrono di allergie o intolleranze alimentari.Durante la stagione invernalee gli appassionati delle attività invernali possono hanno a loro disposizione il comprensorio che comprende tre bellissime aree sciistiche:con i suoi 155 km di piste e 60 impianti di risalita che mettono in collegamento la Val di Sole e la Val Rendena; situata proprio nel cuore delle Dolomiti del Brenta,. Al comprensorio si può accedere con un unico skipass digitale.Altre possibilità sono i comprensoriSe siete fra coloro che allo sci alpino preferiscono lo, in Val di Sole siete nel posto giusto perché si possono trovare molti percorsi a Mezzana, Commezzadura, Vermiglio, Cogolo, Ossana, Passo Tonale ecc.InoltreSe poi con voi, un’ottima idea è quella di recarsi aldove è possibile divertirsi con discese in slittino e bob, snow tubing e gonfiabili. Ci sono anche due piste facili per chi vuole imparare a sciare. Altre possibilità per i bambini sono ai varidi Daolasa, Folgarida e Marilleva; c’è poi la Pejo Kinderland di Peio.Infine, dal momento che la Val di Sole è il regno del ciclismo e della MTB, non poteva mancare un’; da queste parti infatti ci sono diverse opportunità per chi ama divertirsi con la, la bicicletta con gli appositi pneumatici per muoversi sulla neve.