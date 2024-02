Il Carnevale di Campolongo Maggiore

Programma

Info utili per partecipare al Carnevale di Campolongo Maggiore

Calendario delle aperture

Febbraio 2024 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Torna a(provincia di Venezia ), il, giunto quest’anno alla 36° edizione. Organizzato dalla locale parrocchia dei Ss. Felice e Fortunato, l’appuntamento è per, prima domenica di Quaresima, con le imperdibili sfilate di gruppi mascherati e maschere singole.Si parte alle ore 15 dall'inizio di Viale Chiesa per arrivare al Piazzale della Chiesa, dove la festa si chiude con Volo della Colombina dal campanile. Come sempre non mancano musica, divertimento e le migliori specialità del periodo carnevalesco:La partecipazione è aperta a tutti, basta iscriversi attraverso il modulo sul sito della parrocchia (vedi link nello specchietto riepilogativo in fondo all’articolo).la manifestazione è rinviata a domenica 25 febbraio.Ore 15 Sfilata di gruppi mascherati e singole maschere.Partenza all’inizio di Viale della Chiesa, arrivo al Piazzale della Chiesa.Ritrovo dei gruppi in Piazzale Norma Cossetto.Intrattenimento con canti e sfilate.A seguire: Volo della Colombina dal Campanile di Campolongo Maggiore.Carnevale in PiazzaCampolongo Maggiore (Venezia).18 febbraio 2024.ingresso gratuito.maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale e sulla pagina Facebook della parrocchia.Campolongo Maggiore si trova nella campagna tra Venezia (36 km) e Padova (22 km).